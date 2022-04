Drei Punkte Pflicht für TV Stockdorf beim SC Maisach II

Von: Michael Grözinger

Teilen

TVS-Coach Korbinian Halmich und seine Männer peilen einen Sieg in Maisach an. © Dagmar Rutt

Will der TV Stockdorf seine Chance auf den Aufstieg in die Kreisklasse wahren, sind drei Punkte heute Abend beim SC Maisach II Pflicht.

Maisach - Will der TV Stockdorf seine Chance auf den Aufstieg in die Kreisklasse wahren, sind drei Punkte heute Abend beim SC Maisach II Pflicht. Die TVS-Fußballer belegen aktuell den zweiten Platz in der A-Klasse 2, die Gastgeber sind Vorletzter. Spielbeginn an der Alten Brucker Straße ist um 19.30 Uhr. Mit Tobias Wagner, Simon Schwarz, Johannes Weidl, Moritz Sieblitz, Tom Schrödter, Thomas Okon, Clyde Glispie, Kevin Negret, Nelson Tewes und Maximilian Bezdek fehlen Stockdorfs Coach Korbinian Halmich zehn Spieler.

Zum Duell der Tabellennachbarn muss derweil Liga-Konkurrent SC Wörthsee antreten. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Schick empfängt heute ebenfalls um 19.30 Uhr den SV Puchheim an der Etterschlager Straße. Das Hinspiel verlor der aktuell elftplatzierte SCW mit 1:3. Mit dem Abstieg dürften beide Teams aber nichts mehr zu tun haben. (Michael Grözinger)