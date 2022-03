A-Klasse 2: 7:0! Stockdorf überrollt FCE-Reserve - Wörthsee siegt in Emmering

Können sich über einen Sprung in der Tabelle freuen: Die Fußballer des TV Stockdorf. © Dagmar Rutt

Der TV Stockdorf liefert einen Kantersieg beim FC Eichenau II. Der TSV Pentenried unterliegt derweile in Geiselbullach und verliert seinen Tabellenplatz an den TV.

FC Eichenau II – TV Stockdorf 0:7 (0:3)

Tore: 0:1 Dachgruber (10.), 0:2 Vasilets (31.), 0:3 Sadovic (E., 35.), 0:4 Eggerer (68.), 0:5 Weidl (72.), 0:6 Pleyer (88.), 0:7 Gürpinar (90.)

Sieben Treffer, sieben verschiedene Torschützen: Allein diese Facette der Statistik spricht für eine homogene Mannschaftsleistung des TV Stockdorf beim FC Eichenau II. Gegen den Tabellenletzten der A-Klasse 2 siegten die Stockdorfer souverän mit 7:0, schon zur Halbzeit hatten sie mit 3:0 vorne gelegen. Die Eichenauer hätten es bei diesem Spielstand auf dem eigenen Kunstrasen zumindest noch mal etwas spannend machen können – doch TV-Torwart Nico Grimm parierte den Elfmeter. „Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Er gibt uns Aufwind für den Rest der Saison“, sagt Trainer Roland Halmich. Dank der drei Punkte zieht Stockdorf am bisherigen Tabellenzweiten TSV Pentenried vorbei, der 1:2 beim TSV Geiselbullach II verlor. Coach Halmich verfolgte die Partie wegen einer Corona-Infektion übrigens per Live-Ticker. Innerhalb der Mannschaft sei das Virus nicht ausgebrochen, versicherte er. (gma)

TSV Geiselbullach II – TSV Pentenried 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Döhler (66.), 2:0 Plabst (75.), 2:1 Simmerding (85.)

Mit einer 1:2-Niederlage startete der TSV Pentenried in das Kalenderjahr 2022. Die Mannschaft des neuen Trainers Magnus Piele kam beim Auftakt bei der Reserve des TSV Geiselbullach nicht entscheidend vor das gegnerische Tor und verlor am Ende nicht unverdient mit 1:2. „Wir machen vieles richtig in unserem eigenen Ballbesitz“, sagte Piele. Der Trainer der Römerfelder sah in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft „gegen einen wirklich guten Gegner“. Was vorne fehlte, war die Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Nach etwas mehr als einer Stunde gingen die Gastgeber durch Florian Döhler in Führung, und legten zehn Minuten später durch Oliver Plabst das 2:0 nach. Anschließend rannte Pentenried an, kam durch Jakob Simmerding zum Anschluss, doch blieb am Ende erfolglos. „Die letzte Aktion vorne war meist zu harmlos“, sagte Piele. „Wir sind mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden. Aber es war auch nicht alles schlecht.“ (tao)

FC Emmering II – SC Wörthsee 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Schuler (33.), 0:2 Polz (44.)

Der SC Wörthsee fuhr einen enorm wichtigen Sieg ein. Mit 2:0 gewann der Sportclub beim FC Emmering II und verschaffte sich damit Luft im Abstiegskampf der A-Klasse 2. „Zum ersten Mal in dieser Saison bin ich wirklich zufrieden mit der taktischen Umsetzung des Spiels meiner Mannschaft“, sagte SCW-Trainer Stefan Schick. Der Trainer der Wörthseer konnte ein weiteres Mal mit Jakob Wittenberger, Laurenz Mantel und Tobias Schnabel auf drei A-Jugendliche zurückgreifen, die ein Sonderlob erhielten. „Sie sind jetzt schon sehr wichtig für unser Spiel“, sagte Schick. In der ersten Halbzeit war der SCW die bessere Mannschaft und kam durch Marc Schuler und den zum Stürmer umfunktionierten Innenverteidiger Nico Polz zu einer 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang hatte Wörthsee noch eine hochkarätige Chance durch Niclas Hauser, die jedoch ungenutzt blieb. Allerdings brannte am Ende trotzdem nichts mehr an. (tao)