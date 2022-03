A-Klasse 5: Erling Gewinner - Höhenrain Überraschung des Spieltags

Brachte den TSV Erling-Andechs nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung: Manuel Öhler (l.). © Andrea Jaksch

Der FSV Höhenrain düpiert Aufstiegskandidat Haunshofen. Erling-Andechs ringt Schäftlarn nieder. Der Spieltag der A-Klasse 5 kompakt.

TSV Erling-Andechs – Schäftlarn/Baierbr. 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 M. Öhler (30.), 2:0 Sontheim (55.), 2:1 Fischer (65.), 3:1 Sontheim (80.), 3:2 Fischer (90.)

Für den TSV Erling-Andechs war es der perfekte Spieltag. Alle Konkurrenten in der A-Klasse 5 ließen Punkte, während er selbst in einem eher schwächeren Spiel mit 3:2 gegen die SG Schäftlarn/Baierbrunn gewann. Die Erlinger begannen dominant, während Schäftlarn wenig mit dem eigenen Ballbesitz anfangen konnte. „Sie haben in der ersten Halbzeit jeden Ball einfach nur nach vorne gedroschen“, sagte Abteilungsleiter Thomas Wandinger. Der erste Treffer durch Manuel Öhler war hochverdient für die Gastgeber, die allerdings zu wenig aus ihrer Überlegenheit machten. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zerfahrener, allerdings fielen deutlich mehr Tore. Jakob Sontheim traf zum 2:0, ehe Daniel Fischer den Anschluss erzielte. Doch erneut war es der junge Sontheim, der nach einem vergebenen Elfmeter von Martin Erras am wachsten war und das 3:1 erzielte. Das 2:3 von Daniel Fischer brachte Schäftlarn nichts mehr. (tao)

MTV Berg II – TSV Pähl 0:0

Die Reserve des MTV Berg startete mit einem 0:0 gegen den TSV Pähl in die Rückrunde der A-Klasse 5. Die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba machte ein ordentliches Spiel gegen die Pähler im Mittelfeldduell, das von vielen Zweikämpfen und viel Ballbesitz für den MTV geprägt war. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Kalaba. Noel von der Mey hatte zwei Großchancen, Pähl eine im ersten Durchgang.

Nach der Pause flachte die Partie zunehmend ab und war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen konstruktiven Angriffen. Ein vielversprechender Berger Angriff wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition abgepfiffen, während die Pähler nach einer aus Sicht des MTV-Trainers „klaren Abseitsstellung“ und einem folgenden Foul einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Den fälligen Elfmeter vergab Pähls Schlüsselspieler Simon Müller allerdings kläglich, indem er den Ball über das Berger Tor setzte. Das Fazit von Coach Kalaba lautete: „Am Ende können beide mit dem Unentschieden leben.“ (tao)

MTV Dießen – TSV Königsdorf 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Gogolin (3.), 1:1 V. Vetter (30./FE), 1:2 Schlickenrieder (82.), 2:2 Verhülsdonk (88.)

„Wenn man zweimal von einem Rückstand zurückkommt, muss man am Ende auch mit einem Unentschieden zufrieden sein“, sagte Philipp Ropers. Sein MTV Dießen holte im Topspiel der A-Klasse 5 einen verdienten Punkt. Die Zuschauer sahen ein hochklassiges 2:2-Unentschieden gegen den TSV Königsdorf. Schon nach drei Minuten gerieten die Männerturner in Rückstand. Louis Gogolin traf vor 110 Zuschauern zur frühen Königsdorfer Führung. Danach waren die Dießener die bessere Mannschaft und erarbeiteten sich ein spielerisches Übergewicht. Die logische Konsequenz war der Ausgleich von Vincent Vetter nach einer halben Stunde per Elfmeter. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie ausgeglichener und Königsdorf stärker. Dennoch blieb Dießen gefährlicher. Das Tor erzielte aber Königsdorf durch Markus Schlickenrieder. Doch die Gastgeber blieben geduldig und trafen durch Jan Verhülsdonk in Minute 88 zum verdienten Ausgleich. „Wir waren zwar die etwas bessere Mannschaft, aber mit dem Punkt können wir trotzdem leben“, resümierte Ropers. (tao)

FC Seeshaupt – TSV Tutzing 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Wagner (48.), 2:0 P. Höcherl (67.)

Der coronagebeutelte TSV Tutzing verlor sein erstes Spiel im Kalenderjahr 2022. Ohne jegliche Vorbereitungsspiele gingen die Würmseer in die Partie beim FC Seeshaupt. „Wir hatten da wirklich nicht die besten Vorzeichen“, sagte Trainer Christian Mandlmeier. Dementsprechend defensiv ging Tutzing gegen den spielstarken FCS zu Werke. Die Gäste hatten aber mehr vom Spiel in der ersten Halbzeit. „Wir hatten zwei, drei gute Chancen. Einen Treffer hätten wir wirklich erzielen müssen“, sagte TSV-Coach Mandlmeier. Es blieb allerdings beim 0:0 zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang wurde Seeshaupt stärker und kam nach einer „geilen Ecke“ (Mandlmeier) per Kopf zum 1:0 durch Markus Wagner. Nach 67 Minuten kam Seeshaupt zum 2:0. Nach einem sehenswerten Angriff schob Peter Höcherl zum Endstand ein. Danach gab es noch einige Gelegenheiten für den TSV, doch ein Tor war dem Team nicht vergönnt. (tao)

SV Haunshofen – FSV Höhenrain II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Schaller (90.)

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte der FSV Höhenrain II. Mit 1:0 gewann der Tabellenletzte bei Aufstiegskandida Haunshofen und gab die rote Laterne an den SSV Marnbach weiter. „Das war Balsam für unsere Seele“, sagte Trainer Christian Feirer. Sein Team war kampfstark auf dem kleinen Platz und bot dem Aufstiegskandidaten Paroli. „Wir sind schon gut ins Spiel gekommen und haben die erste halbe Stunde wenig zugelassen“, sagte Feirer. Anschließend war der Favorit bis zur Halbzeit die klar bessere Mannschaft und hatte Pech im Abschluss. Im zweiten Durchgang fing sich die FSV-Reserve wieder und schaffte es erneut, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. „Nach vorne ging relativ wenig, deswegen hätten wir auch das 0:0 gerne mitgenommen“, so Feirer. Doch am Ende nutzte Andreas Schaller einen Fehler in der Haunshofener Hintermannschaft zum 1:0. (tao)