A-Klasse 5: Manuel Öhler schießt TSV Erling an die Spitze - SF Bichl überrollen Berg

Teilen

Faires Derby mit rassigen Zweikämpfen: In einem echten Spitzenspiel setzte sich der TSV Erling-Andechs (r. Martin Erras) gegen den MTV Dießen (l. Kapitän Phillip Plesch) mit 1:0 durch und eroberte die Tabellenführung. © Andrea Jaksch

Der TSV Erling-Andechs siegt im Spitzenspiel gegen den MTV Dießen. Dank Manuel Öhler grüßt die Elf nun von der Spitze. Der Spieltag in A-Klasse 5.

TSV Erling-Andechs – MTV Dießen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 M. Öhler (69.)

Es war ein Topspiel, das seinen Namen auch wirklich verdient hatte. Ein perfektes Ambiente hatten der TSV Erling-Andechs und der MTV Dießen am Sonntagnachmittag auf dem Erlinger Kunstrasen. Rund 230 Zuschauer, darunter auch einige aus Dießen, die eine tolle Atmosphäre im A-Klassenkracher erzeugten, und 22 Spieler, zwei Trainer und eine Menge Funktionäre, die auf dem Platz alles gaben, was in ihnen steckte.

Getrieben von der hervorragenden Atmosphäre und der Tabellensituation, dass der Zweite den Ersten der A-Klasse 5 empfing, starteten beide Teams allerdings erst mal nervös. „Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften keinen frühen Fehler machen wollten“, sagte Erlings Abteilungsleiter Thomas Wandinger. Die Partie spielte sich viel im Mittelfeld ab, wo sich vor allem die Andechser sehr zweikampfstark gegen die traditionell spielstarken Dießener präsentierten. Richtig gute Torchancen waren rar gesät auf dem TSV-Kunstrasen, dafür konnten die Zuschauer zwei leidenschaftlich kämpfende Mannschaften beobachten und dabei zusehen, wie Gastgeber Erling immer mehr das Heft des Handelns in die Hand nahm. „Meine Mannschaft war heute voll da. Wir wollten unsere Spitzenspielphobie heute endlich besiegen und ein Topteam in die Knie zwingen“, sagte Wandinger. Zur Halbzeit stand es 0:0. „Es war ein Spiel auf Messers Schneide“, wie Gästetrainer Philipp Ropers nach der Partie sagte.

In der zweiten Hälfte wurden die Gastgeber zwingender. Marcel Firl scheiterte kurz nach der Pause noch nach einer guten Chance, doch nach 69 Minuten traf Manuel Öhler zur verdienten, umjubelten 1:0-Führung für Erling. Auch in der Folge waren die Gastgeber sehr gallig in den Zweikämpfen und ließen den MTV nicht zu Chancen kommen. Ein Erlinger Abseitstor und eine gute Gelegenheit für die Dießener kurz vor Spielende bekamen die Fans noch zu sehen, ehe Schiri Yunis Widholz die Partie beendete. „Es war durchaus verdient für Andechs. Sie waren heute einen Tick besser“, sagte Ropers, der sich als sehr fairer Verlierer zeigte. Für die Gastgeber war es hingegen ein perfekter Sonntag.

SF Bichl – MTV Berg II 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Simm (27.), 0:2 Crnjak (72.), 0:3 van der Mey (85.), 0:4 Ljubicic (88.) – Rote Karte: Zahov/MTV (58., grobes Foulspiel)

Der MTV Berg II bleibt der Favoritenschreck der Liga. Mit 4:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba überraschend deutlich bei den Sportfreunden Bichl durch und zerstörte damit die letzten Aufstiegsambitionen der Oberländer. Schon von Beginn an überzeugte die MTV-Reserve mit einer deutlich reiferen Spielanlage und jeder Menge Spielkontrolle. Allerdings dauerte es, bis die Berger sich erste Torchancen herausspielten. Nach 27 Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Max Simm traf nach einem Standard zur Führung für den MTV. Bis zur Pause spielte Berg gut weiter, verlor aber nach der Halbzeit den Faden. Petar Zahov flog in der 58. Minute mit glatt Rot vom Platz wegen eines überharten Einsteigens, doch „der Platzverweis hat uns in die Karten gespielt“, meinte Kalaba. Den Gastgebern fiel wenig ein, und Berg nutzte die Räume eiskalt. 1:0-Torschütze Simm spielte Mijo Crnjak schön frei, und der vollendete zum 2:0 (72.). Noel van der Mey traf nach Vorlage von Dejan Ljubicic zum 3:0 (85.), und Letzterer verwandelte schlussendlich noch einen Freistoß zum 4:0 (88.).

TSV Königsdorf – FSV Höhenrain II 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Gogolin (17.), 2:0 Baldus (22.), 3:0 Gogolin (26.)

Die Reserve des FSV Höhenrain verlor mit 0:3 beim TSV Königsdorf. Die Mannschaft von Trainer Christian Feirer lief – wie auch schon in den Vorwochen – stark ersatzgeschwächt auf und lag schon nach einer knappen halben Stunde mit 0:3 zurück. Anschließend wurde die FSV-Reserve deutlich besser und schaffte es auch, sich Chancen zu erspielen. Jedoch kamen sie zu keinem Treffer mehr, und so ging es mit einem 0:3 in die Pause. Auch nach der Halbzeit taten die Königsdorfer nicht mehr als nötig, und den Höhenrainern fehlte es an Durchschlagskraft, sodass es beim 0:3 blieb.

TSV Tutzing – SV Bernried 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Zink (6.), 1:1 Klettke (27.), 1:2 Dolderer (61.), 2:2 Beekmann (87.)

Trotz vier Tore konnte Christian Mandlmeier nicht so viel nach dem 2:2 seines TSV Tutzing gegen den SV Bernried berichten. „Das Spiel war längst nicht so berauschend, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte der TSV-Trainer. Während er gerne am Samstag gespielt hätte, bestand Bernried darauf, am Tag der Arbeit antreten zu wollen. „Die wollten kampflos die drei Punkte“, vermutete Mandlmeier. Allerdings gab es die nicht, weil die Tutzinger zu früher Stund um 10 Uhr bereits gut aufgelegt waren und auf die beiden Bernrieder Führungen durch Maximilian Zink (6.) und Lennart Dolderer (61.) jeweils durch Marius Klettke 27.) und Lukas Beekmann (87.) antworten konnten . „Wir haben uns hier ordentlich verkauft und haben uns einen verdienten Punkt geholt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger“, sagte Mandlmeier. (tao)