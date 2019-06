Abräumer Niklas Lang auf dem Sprung zum Profi

Ein Starnberger bei den Münchner Löwen

von Tobias Huber schließen

Es ist der Traum eines jeden Nachwuchsfußballers, irgendwann Profi zu werden. Für den Starnberger Niklas Lang könnte dieser Traum bald zur Realität werden.

Starnberg–Es sind schwierige Zeiten beim TSV 1860 München. Der Fußball-Drittligist hat mal wieder mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen. Doch ein Löwe hat derzeit allen Grund zu strahlen. Trotz seiner erst 17 Jahre wurde Niklas Lang vorerst in den Profikader befördert.

„Es sind aufregende Zeiten“, sagt Vater Gerald Lang. Sein Sohn darf sich selbst momentan nicht äußern, zu angespannt ist die Lage bei den Löwen. Nur der sportliche Leiter Günther Gorenzel und Cheftrainer Daniel Bierofka sind berechtigt, mit der Presse zu sprechen. Beide halten große Stücke auf Lang, der das Fußballspielen in frühester Jugend beim TSV Perchting-Hadorf begann. „Niklas ist ein hochtalentierter Spieler, von dem ich viel halte“, sagt Gorenzel.

Langs Talent war früh sichtbar. In der E-Jugend spielte er für die FT Starnberg 09. „Bei ihm hat man gesehen, dass er das Zeug zum Profi hat“, sagt sein damaliger Trainer Sascha Grießhammer. Nach einem Jahr in der U14 der SpVgg Unterhaching wechselte Lang zum TSV 1860, wo er sich schnell einen Namen machte. „Diesen Typ von Fußballer gibt es nicht mehr so oft“, sagt Vater Gerald. Sein Sohn ist ein klassischer Abräumer und wegen seiner Zweikampfstärke gefürchtet. „Er geht dahin, wo es wehtut“, sagt der stolze Papa. Selbst eine schwere Meniskusverletzung mit daraus resultierendem Knorpelschaden im Jahr 2017 konnte Lang nicht ausbremsen, zumindest nicht länger als gut ein Jahr. Nach seiner Rückkehr wurde er vorzeitig in die U17 berufen.

Das Talent Langs ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Der VfB Stuttgart wollte ihn bereits vor Kurzem verpflichten, machte im letzten Moment aber offenbar aus finanziellen Gründen einen Rückzieher. „Er war schon in Stuttgart, um zu unterschreiben“, erzählt Gerald Lang.

Damit wäre auch das schulische Problem gelöst gewesen. Nach seiner Zeit auf der Elite-Schule des Fußballs in Taufkirchen steht der 17-Jährige noch ohne Abschluss da. „In Stuttgart wäre das kein Problem gewesen, die hätten sich darum gekümmert. So muss man mal schauen, wie es weitergeht“, sagt sein Vater. Nur auf die Karte Fußball setzen, ist der Familie Lang zu kritisch. „Vielleicht kann er auf die Fachoberschule gehen“, hofft Gerald Lang. Eventuell gibt es aber auch noch eine andere Lösung. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage können sich die Münchener einen Verkauf von Niklas Lang weiter vorstellen.

Der Defensivspezialist versucht derweil, im Training mit den Profis weitere wertvolle Erfahrungen zu sammeln. „Eigentlich sollte es zum letzten Mal in einen großen Familienurlaub nach Fuerteventura gehen, doch da kam die Beförderung zu den Profis dazwischen“, erzählt Lang. Sein Sohn war davon ausgegangen, erst zum Trainingsstart der U19 wieder an der Grünwalder Straße anwesend sein zu müssen.