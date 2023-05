„War heute definitiv mehr drin“ – Hechendorf unterliegt knapp – Weßling II weiter punktlos

Von: Kilian Drexl

Johannes Wittenberger schoss das 1:0 für den TSV Hechendorf. © FuPa

Der TSV Hechendorf wird bei zwölf Punkten Vorsprung gegenüber Tabellenschlusslicht SC Weßling II nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

„Für uns war heute definitiv mehr drin“, sagte Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer nach der 3:4-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen Spitzenreiter FC Emmering II. „Solche Spiele gehören zu unserem Lernprozess. Wir sind jetzt in der Position, dass wir ein bisschen was ausprobieren können. Heute haben wir auch zwei verschiedene Systeme getestet“, verriet der Coach. Nach der frühen Führung durch Johannes Wittenberger geriet die Ruhdorfer-Elf durch zwei Abstimmungsfehler in der Hechendorfer Hintermannschaft zur Pause in Rückstand. Thomas Steiner stellte nach gut einer Stunde den Ausgleich her, doch Emmering antwortete postwendend. Maximilian Stadlmayr sorgte für die Vorentscheidung. „Wenn du so lange Rückständen hinterherlaufen musst, ist es sehr schwer“, meinte Rudorfer. Hechendorf lief noch einmal an, konnte aber durch Constantin Hübsch nur noch verkürzen. (kd)

„Gut gefightet“ – Weßling II muss sich dennoch wieder geschlagen geben

Trotz einer ordentlichen Leistung stand die Reservemannschaft des SC Weßling am Sonntag wieder mal mit leeren Händen da und bleibt damit in der laufenden A-Klassen-Abstiegsrunde ohne Punktgewinn. „Die Mannschaft hat gut gefightet und sich auch spielerisch gesteigert. Am Ende kriegst du aber vier ärgerliche Gegentore und holst dann wieder keine Punkte“, stellte Co-Trainer Lukas Grosser fest, der die Mannschaft ohne den im Urlaub befindlichen Tony Wohlmann betreute. In der turbulenten ersten Hälfte mit insgesamt sechs Toren gingen die Weßlinger schon früh durch Maximilian Zuleger in Führung, ehe Gernlinden die Partie mit drei Treffern innerhalb von vier Minuten komplett drehte. Doch die Hausherren kämpften sich vor dem Pausenpfiff noch einmal zurück und glichen durch zwei Treffer von Vincent Verplancke aus. Michael Estermann markierte kurz nach dem Seitenwechsel aber das Siegtor für die Gäste. (kd)