„Zur Pause hätte es 5:0 stehen können“: Herrsching hadert nach Remis – FCG schießt Pöcking ab

Von: Kilian Drexl

Sandro Pasalic ist Spielertrainer des TSV Herrsching. © Privat

Der TSV Herrsching muss sich gegen den TV Stockdorf mit einem Remis begnügen. Der FC Greifenberg feiert einen Kantersieg über Pöcking-Possenhofen II.

TSV Herrsching – TV Stockdorf 1:1 (1:0)

Der TSV Herrsching und der TV Stockdorf haben sich am Samstag in ihrem ersten Duell innerhalb von vier Tagen die Punkte geteilt. Herrschings verletzter Spielertrainer Sandro Pasalic war mit der Leistung seiner Mannschaft vor allem im ersten Durchgang zufrieden und sagte: „Es hätte zur Pause schon 5:0 stehen können. Wir haben den Gegner da komplett dominiert, aber leider die vielen Chancen nicht genutzt.“

Ein besonderes Lob hatte der Coach dabei für seine drei A-Jugendspieler Thomas Kronthaler, Tim Wiesweg und Vincent Roser übrig: „Es ist krass, wie abgezockt die schon sind. Da haben wir auf jeden Fall ein Fundament für die Zukunft, auf dem wir aufbauen können.“ Stockdorfs Torhüter Andre Grimm vereitelte im ersten Spielabschnitt etliche Großchancen der Hausherren.

Die schwierigste von allen fand dann aber doch den Weg ins Tor: Herrschings Emir Bolic knallte die Kugel aus rund 25 Metern aus halbrechter Position ansatzlos per Volleyabnahme in den Winkel. Nach dem Seitenwechsel fanden die Stockdorfer aber zunehmend besser ins Spiel und waren vor allem kämpferisch überlegen: „Wir haben in der Halbzeitpause im Zentrum umgestellt. So hatten wir sie dann besser im Griff“, erklärte Übungsleiter Sven Jäkel.

Stockdorf kam durch Michael Wallner, der einen Freistoß ins Tor verlängerte, zum Ausgleich. Nachdem die Gäste im Anschluss zwei Hundertprozenter auf den Dreier vergaben, bekam Herrschings Thomas Kronthaler in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt die Chance auf den Siegtreffer: Er setzte das Spielgerät aber über die Querlatte. (kd)

Tore: 1:0 Bolic (18.), 1:1 Wallner (61.) – Bes. Vorkommnisse: Kronthaler/Herrsching verschießt Foulelfmeter (80.)

FC Greifenberg – SC Pöcking-P. II 6:1 (0:1)

Stark ersatzgeschwächt schlug sich die Pöckinger Reservemannschaft am Sonntagnachmittag beim Tabellenführer FC Greifenberg lange respektabel. Die Elf von Spielertrainer Alexander Kirst war zum wiederholten Mal zu zehnt angetreten. „Bis zur Trinkpause in der zweiten Halbzeit haben wir es super gemacht“, resümierte Kirst.

Der SCPP hielt lange gut dagegen und erarbeitete sich Torchancen. Zunächst klatschte der Ball im ersten Durchgang an die Latte des Greifenberger Gehäuses, dann sorgte Andreas Richter per Traumtor sogar für die Pausenführung. Mit zunehmender Spieldauer trugen die müden Beine die Pöckinger aber nicht mehr so wie noch zu Beginn. Spitzenreiter Greifenberg drehte das Spiel und sorgte in der Schlussphase für klare Verhältnisse. (kd)

Tore: 0:1 Richter (31.), 1:1 Bollin (65.), 2:1 Lackner (76.), 3:1 Wagatha (77.), 4:1 Bollin (79.), 5:1 Karl (80., Eigentor), 6:1 Bollin (86.) – Zeitstrafe: Lackner/Greifenberg (10., Meckern)