Kreisklasse F: „Perfekter Tag“ für TSV Perchting – GSC entführt Punkt aus Hohenfurch

Teilen

Doppelpack für Perchting: TSV-Kapitän Tobias Leskien (r.) sorgte für eine frühe 2:0-Führung. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

In der Abstiegsrunde der Kreisklasse F erwischt der TSV Perchting gegen Schondorf einen Sahnetag. Der Gautinger SC spielt in Hohenfurch Remis.

TSV Perchting-Hadorf – TSV Schondorf 6:0 (3:0)

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den Tabellenletzten der Kreisklassen-Abstiegsrunde Gruppe F, TSV Schondorf, hat der TSV Perchting-Hadorf ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Spielertrainer Christoph Kammerlander war von Beginn an tonangebend und schenkte den Gästen ein halbes Dutzend Tore ein. „Es war ein perfekter Tag. Wir haben über 90 Minuten keine einzige Torchance zugelassen und hätten sogar noch höher gewinnen können“, fasste Kammerlander zusammen.

Besonders freute es den Trainer, dass die unter der Woche trainierten Inhalte auch am Sonntag im Spiel zu sehen waren. „Unser Plan ist voll aufgegangen“, stellte Kammerlander fest. Vor allem über die Flügel wollten die Hausherren für Gefahr sorgen, und das gelang ihnen auch. „Unsere Außenstürmer haben ein Super-Spiel gemacht“, lobte der Perchtinger Spielertrainer.

Die Angreifer Raphael Bott und Tobias Leskien trafen nicht nur beide selbst, sondern legten sich die Tore auch noch gegenseitig auf. Leskien gelang bereits in der Anfangsphase ein Doppelpack, Bott erzielte kurz vor der Halbzeitpause das beruhigende dritte Tor. Auch im zweiten Durchgang blieben die Hausherren dominant. Mohamed Ghaznawi, Nezir Xhemajli und Florian Fuchs per Strafstoß legten drei weitere Treffer nach. Auch wenn der Gegner nicht zu den stärksten der Gruppe zählt, dürfte diese Leistung der Mannschaft Auftrieb für die kommenden Wochen geben. „Jeder will den Klassenerhalt unbedingt“, betont Kammerlander.

Tore: 1:0, 2:0 Leskien (10., 25.), 3:0 Bott (42.), 4:0 Ghaznawi (69.), 5:0 Xhemajli (87.), 6:0 Fuchs (90./FE)

SV Hohenfurch – Gautinger SC 2:2 (2:2)

Zwei unterschiedliche Halbzeiten haben die Zuschauer am Sonntag im Spitzenspiel der Kreisklassen-Abstiegsrunde Gruppe F zwischen dem SV Hohenfurch und dem Gautinger SC erlebt. Während es in der ersten Halbzeit hin und her ging und Treffer im Zehn-Minutentakt fielen, minimierten beide Mannschaften in Durchgang zwei das Risiko. „Am Ende waren beide mit dem Unentschieden recht zufrieden“, stellte GSC-Trainer Bernd Ziehnert fest. Schließlich haben sowohl der Tabellenzweite Gauting als auch der Tabellenführer Hohenfurch den Klassenerhalt schon so gut wie sicher. Die Gautinger hatten sich vorgenommen, nach dem Katastrophenstart beim 0:3 gegen Türkenfeld vor Wochenfrist diesmal die Anfangsminuten unbeschadet zu überstehen. Dies gelang ihnen auch, und nach zehn Minuten köpfte Kapitän Julian Feser die Gäste nach Flanke von Sebastian Lebek auch noch das 1:0. Nach einem langen Ball gelang Hohenfurch der 1:1-Ausgleich, doch kurz darauf erzielte Lebek, diesmal nach Flanke von Feser, die Gäste wieder in Führung. Diese hatte aber erneut nicht lange Bestand. Gauting verteidigte nicht konsequent und musste das 2:2 hinnehmen, bei dem es bis zum Spielende blieb. Der sichere Klassenerhalt ist damit vertagt. Doch am Sonntag, nach dem Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Schondorf, will der GSC den Ligaverbleib feiern. „Da wollen wir den Sack zumachen“, kündigt Ziehnert an. (te)

Tore: 0:1 Feser (10.), 1:1 Jung (16.), 1:2 Lebek (28.) , 2:2 Grimm (38.)