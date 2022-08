Nach A-Klassen-Meisterschaft - TSV Erling-Andechs startet ins Abenteuer Kreisklasse

Von: Michael Grözinger

Mit 21 Saisontreffern führte Manuel Öhler (l.) vom TSV Erling-Andechs die Torjägerliste der A-Klasse 5 an. © Andrea Jaksch

Der TSV Erling-Andechs startet als A-Klassen-Meister in die Kreisklasse erst ein paar Tage später. Grund für die Verlegung war der Geburtstag des Kapitäns.

Erling – Ihr Abenteuer Kreisklasse beginnen die Fußballer des TSV Erling-Andechs heute Abend leicht verspätet. Nach dem Aufstieg als A-Klasse-Meister hätte das Team von Trainer Bernd Öhler eigentlich am vergangenen Wochenende in die neue Saison starten sollen. Weil Kapitän Stefan Wohlmuth aber am Sonntag seinen 30. Geburtstag mit Teilen der Mannschaft feierte, hatte der TSV den SV Wielenbach um Verlegung der Partie auf heutigen Dienstag (19.30 Uhr) gebeten. Diesem Wunsch kamen die Gäste nach, wofür Öhler sehr dankbar ist. Dennoch kann er personell bei Weitem nicht aus dem Vollen schöpfen: Der Coach muss auf elf Spieler aus seinem Kader verzichten, darunter mit Sohn Manuel Öhler und Robin Sprinkart auch seine beiden Toptorschützen der vergangenen Saison. (mg)