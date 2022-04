Vrenezi zu 1860? Berater nährt Wechselgerüchte

Albion Vrenezi braucht einen neuen Arbeitgeber: Könnte es ihn zu den Löwen ziehen? © imago

Albion Vrenezi sucht nach der Insolvenz von Türkgücü einen neuen Klub. Findet der ehemalige Planegger den in München? 1860 wäre für ihn interessant.

Krailling – Bleibt Albion Vrenezi auch in der kommenden Saison in München? Der ehemalige Offensivspieler des SV Planegg-Krailling könnte ab dem Sommer für Drittligist TSV 1860 München auflaufen. Vrenezis Berater Dardan Idrizi sagte auf Merkur-Nachfrage: „1860 ist ein großer Traditionsverein, der mit seiner fantastischen Fangemeinschaft im wunderschönen München für jeden Münchner Bub interessant ist.“

Der 28-jährige Kosovare Vrenezi ist in München aufgewachsen und durchlief beim SVP nahezu alle Jugendmannschaften. Beim SSV Jahn Regensburg schaffte er 2017 den Sprung in den Profifußball. Vor der aktuellen Saison wechselte Vrenezi zu Drittligist Türkgücü München und gehörte dort zu den Leistungsträgern. Nach der Türkgücü-Insolvenz und dem anschließenden Rückzug aus dem Drittliga-Spielbetrieb ist noch offen, für welches Team der ehemalige Planegger in der kommenden Saison aufläuft. (te)