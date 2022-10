Arbeitssieg gegen Schlusslicht Großhadern - Kresta köpft MTV Berg zum Heimsieg

Berg fuhr gegen Großhadern einen wichtigen Dreier ein © Dagmar Rutt

Der MTV Berg konnte sein Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Großhadern knapp mit 2:1 gewinnen. Matchwinner war Siegtorschütze Bernhard Kresta.

Berg – Die Fußballer des MTV Berg trotzen weiter allen Widerständen und haben den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt. „Es war ein starker Arbeitssieg“, freute sich MTV-Trainer Wolfgang Krebs über den 2:1 (1:1)-Heimerfolg im Kellerduell gegen den Tabellenletzten TSV Großhadern.

Als wären die Personalprobleme nicht schon groß genug, meldete sich am Samstagvormittag auch noch Abwehrchef Bernard Crnjak krankheitsbedingt ab. Immerhin half Philip Binder zum zweiten Mal in dieser Saison aus. Der eigentlich nicht mehr aktive Patrick Allihn und D-Junioren-Trainer Benjamin Kunick standen in dieser Notsituation als Aushilfsjoker zur Verfügung. Es war deshalb wenig überraschend, dass der MTV nur schwer in die Partie fand.

„Wir haben eigentlich ohne Stürmer gespielt“, stellte Krebs fest. Die beste Berger Chance vergab Sarek Suplit, dessen Schuss noch geblockt wurde. Auf der Gegenseite lenkte Bergs Torwart Akos Bohl einen Distanzschuss gerade noch an die Latte. In der 36. Minute gingen die Gastgeber dennoch in Führung.

Suplit köpfte in den Lauf von Niklas Betz, der nach dreiwöchiger Trainingspause im Angriff spielte. Seine Hereingabe landete bei Anes Besic, der mit einem eher ungewollten Lupfer Großhaderns Keeper Maximilian Moos überwand. Die Gäste wirkten angezählt, doch der MTV legte nicht nach. Stattdessen kassierte er noch vor der Pause den Ausgleich. Ein Ballverlust von Mijo Crnjak in der Vorwärtsbewegung nutzten die die Haderner zum 1:1 durch Yusuf Aykac (41.).

In der zweiten Halbzeit bemühten sich beide Seiten, das Spiel blieb aber zerfahren. Betz hätte dennoch das 2:1 erzielen können, doch Moos parierte aus wenigen Metern. Auf der Gegenseite rettete Bohl gegen den eingewechselten Albert Rudnik. Der entscheidende Treffer gelang dem MTV. Nach einer abgewehrten Standardsituation flankte Maximilian Simm und Bernhard Kresta köpfte den viel umjubelten Siegtreffer (86.). „Das war sehr wichtig. Dennoch wäre es gut, wenn sich die Trainingsbeteiligung verbessern würde, denn ohne Training wird es schwer, die Bezirksliga zu halten“, sagte Krebs. (toh)

MTV Berg – TSV Großhadern 2:1 (1:1)

MTV Berg: Bohl – Binder, Stoman, Kresta, Bücker, Suplit (59. Gerlach), Besic (70. Allihn), L. Reitberger (83. M. Simm), Auburger, Betz, M. Crnjak (90. Kunick)

TSV Großhadern: Moos – Khabiri, Zielinski, Pautz, Zelmat (71. Rudnik), Strasser (71. Dragan), Moradi (61. Akpo), Wimmer, Kuritskyi, Aykac (79. Stubhan), Gula (79. Filipovic)

Tore: 1:0 Besic (36.), 1:1 Aykac (41.), 2:1 Kresta (86.)

Gelb-Rot: Zielinski/TSV (90.+2)

Zuschauer: 70