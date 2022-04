TSV Perchting bietet wieder ein Spektakel: Xhemajli trifft zum Last-Minute-Sieg

Von: Christian Heinrich

Spielte und traf gegen den ASV Eglfing selbst: Perchtings Trainer Christoph Kammerlander. © Andrea Jaksch

War schon das Hinspiel gegen den ASV Eglfing einer der Höhepunkte der Saison für die Perchtinger Fußballer, legten sie am Ostermontag noch einen drauf.

Perchting - Nach dem 4:2-Erfolg auf eigenem Terrain siegten die Schwarz-Gelben auch im Oberland mit 4:3. „Es war wieder ein richtiges Spektakel geboten“, schwärmte Christoph Kammerlander von einem bemerkenswerten Spiel. Der Perchtinger Coach hatte seine Mannschaft eine Woche lang mit verstärktem Zweikampftraining auf diese Aufgabe eingestellt.

Es war eine Begegnung, die niemand so schnell vergessen wird. Zweimal lagen die Platzherren mit zwei Toren Vorsprung in Front. Zunächst sah es so aus, als würden sie den TSV überrollen. Nicht einmal 20 Minuten waren gespielt, da führten sie durch die Treffer von Simon Strasser und Josef Miller bereits mit 2:0. Luca Waldenmeier gelang Mitte der ersten Halbzeit zwar der Anschluss für die Perchtinger, doch kurz nach Wiederbeginn erhöhte erneut Strasser auf 3:1. Das Kammmerlander-Team zeigte wie so oft Moral und kam durch den überragenden Rexhep Shatraj schnell auf 2:3 heran. Doch der ASV verteidigte zunächst den Vorsprung mit allem, was er hatte. In der Schlussphase hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite, das ihnen nach der Winterpause so oft verwehrt geblieben war. Erst scheiterten die Gastgeber am Pfosten, dann gelang Spielertrainer Kammerlander, der sich selbst eingewechselt hatte, sieben Minuten vor dem Abpfiff der Ausgleich. „Ein Nackenschlag für den Gegner“, stellte er fest. Und gleich danach erzielte Nezir Xhemajli in seiner Premierenpartie für den TSV sogar noch den Siegtreffer. (hch)