Spielabbruch zwischen SC Pöcking und ASV Habach

Der Oldie ersetzt den Stammkeeper: Oliver Prokic (r.) musste gegen Habach für Marius Klitsch ins Tor. © SC Pöcking-Possenhofen

Das Duell zwischen dem ASV Habach und dem SC Pöcking-Possenhofen am Samstag hätte eine richtungsweisende Partie im Rennen um die Kreisliga-Aufstiegsrunde werden können.

Pöcking – Doch das Wetter machte den Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Wegen eines Gewitters wurde das Spiel beim Stand von 2:1 für die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit unterbrochen.

Da nach gut 40-minütiger Unterbrechung immer noch kein Ende des Unwetters in Sicht war, entschied Schiedsrichter Stefan Legelli auf Spielabbruch.

Schwer zu sagen, ob dadurch nun eine bittere Niederlage für den SCPP oder eine starke Aufholjagd verhindert wurde. Co-Trainer Tobias Luppart war sich hinterher nicht sicher: „Wir waren zwar schlecht aufgestellt, aber zum Zeitpunkt des Abbruchs waren wir eigentlich gut im Spiel“, sagte Luppart.

In einer turbulenten Anfangsphase brachte Benedikt Buchner die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung (2., 11.), dem SCPP wurde aber ein laut Luppart reguläres Tor von Philipp Poggenseier wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt. Mit zunehmender Spieldauer kam Pöcking besser in die Partie, und nach Zuspiel von Simon Forster erzielte der seit Wochen stark aufspielende Markus Schulz aus gut 20 Metern den 1:2-Anschlusstreffer (43.) – kurz darauf kam jedoch das Unwetter.

Bitter für Pöcking: Marius Klitscher verletzte sich beim Aufwärmen, für ihn musste Ü40-Keeper Oliver Prokic ins Tor. Außerdem zog sich Erik Linnemann einen Bänderriss zu und wird länger fehlen. Da Habach über kein Flutlicht verfügt, könnte sich die Suche nach einem Nachholtermin schwierig gestalten. Möglich wäre auch ein Tausch des Heimrechts und eine Austragung auf dem Pöckinger Kunstrasen. (te)

ASV Habach – SC Pöcking-P. Spielabbruch Tore: 1:0, 2:0 Buchner (2., 11.), 2:1 Schulz (43.)