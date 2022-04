Auch Gilchings Konkurrenten patzen

Verhindertes TSV-Duo: Maximilian Süli (l.) wurde positiv auf Corona getestet, und Bojan Tanev (r.) muss am Freitagabend arbeiten, weshalb er in Gersthofen ebenfalls nicht spielen kann. © Andrea Jaksch

Nach dem mageren 1:1 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen am vergangenen Freitag war die Enttäuschung im Lager des TSV Gilching-Argelsried groß. Doch die Hoffnung auf die Bayernliga ist an der Talhofstraße zurück, denn die Aufstiegskonkurrenz aus Nördlingen und Sonthofen ließ seitdem ebenfalls Federn.

Gilching – Nördlingen holte in Ichenhausen nur einen Zähler. Sonthofen kam am Mittwoch nicht über ein 0:0 gegen Garmisch hinaus. „Viele Ausrutscher dürfen wir uns aber nicht mehr erlauben“, meint Gilchings Trainer Peter Schmidt. So ist ein Dreier beim TSV Gersthofen am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Sport-Arena Gersthofen, Sportallee 12) Pflicht für den Tabellendritten der Landesliga Südwest. „Wir würden damit auf jeden Fall Boden gut machen“, sagt Schmidt. Schließlich treffen am Samstag Nördlingen und Sonthofen im direkten Duell aufeinander.

Doch zunächst müssen die Gilchinger ihre eigenen Hausaufgaben machen. Gersthofen schwächelte zwar zuletzt und ist nach dem 1:3 am Dienstag gegen Kempten als Tabellenachter trotz bereits 40 erzielter Punkte noch nicht endgültig gerettet. Doch spätestens seit dem Match gegen Garmisch wissen die Gilchinger Fußballer, wie schwer die Duelle mit den vermeintlichen Außenseitern sein können. Da ist es nicht hilfreich, dass Gilching am Freitag auf die Corona positiv getesteten Maximilian Süli und Marco Brand verzichten muss. „Es war nicht so verkehrt, unseren Kader im Winter noch weiter zu verbreitern. Aber da fehlen uns schon zwei wichtige Spieler, die beide eine sehr gute Saison spielen“, bedauert Schmidt. Immerhin ist der langzeitverletzte Julian Birkner wie schon gegen Garmisch wieder eine zusätzliche Option auf der Bank. Bojan Tanev muss arbeiten und steht nicht zur Verfügung.

Das Hinspiel in der heimischen Kies-Arena entschieden die Gilchinger gegen den Aufsteiger aus Schwaben deutlich mit 4:1 für sich. „Da hatte Gersthofen aber einen schwachen Tag erwischt. Diesmal wird es deutlich enger zugehen“, befürchtet Schmidt.

Das Match ist der Auftakt zur nächsten Englischen Woche. Am Dienstag steht das Nachhol-Derby bei den kriselnden Olchingern (19 Uhr) auf dem Programm, ehe am Sonntag, 8. Mai, das Heimspiel gegen den derzeitigen Spitzenreiter Nördlingen (15 Uhr) wartet. „An das denken wir jetzt aber noch nicht. Davor warten zwei sehr schwere Aufgaben auf uns“, konstatiert Schmidt.