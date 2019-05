Auch Hechendorfs Reserve steigt auf

Nach 5:1 gegen SC Fürstenfeldbruck

von Michael Baumgärtner schließen

Erst die Erste, jetzt auch die Zweite: Nachdem die Fußballer des TSV Hechendorf vor einer Woche den Aufstieg in die A-Klasse feierten, kann nun auch die Reserve den Aufstieg bejubeln.

Am vergangenen Spieltag machte die Hechendorfer Zweite mit einem 5:1-Sieg gegen den SC Fürstenfeldbruck die Vizemeisterschaft in der C-Klasse 1 klar. Der SV Haspelmoor II, mit dem sich der TSV seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg lieferte, zieht aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs gegenüber dem Team von Trainer Andi „Harty“ Hainzl den Kürzeren. Die Hechendorfer Reserve spielt also nächste Saison in der B-Klasse.