Aufkirchen lässt Gilchinger Träume platzen, Eichenau dominiert Stockdorf, Remis in Inning und Egenburg

Kreisklasse 1: Kompakt

von Christian Heinrich schließen

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried musste gegen den FSV Aufkirchen einen Wirkungstreffer einstecken, mit der Niederlage sind die Hoffnungen auf den Titel passé. Anders war es in Stockdorf: Hier setzte der Favorit und Spitzenreiter aus Eichenau eine Duftmarke, schenkte der Mühlbauer-Elf sechs Tore ein und kassierte sogar ein Lob vom Verlierer-Coach.

TSV Gilching II – FSV Aufkirchen 0:2 (0:0)

Tore:0:1 Müller (57.), 0:2 Brandmair (90+2)

Als Martin Müller nach 57 Minuten das 1:0 für den SV Aufkirchen erzielte, platzten die Gilchinger Titelträume. Der Aufstiegsanwärter hatte zwar noch eine halbe Stunde Zeit, den Rückstand aufzuholen, doch er schaffte es nicht, wenigstens noch ein Unentschieden zu erreichen. Im Gegenteil. In der Nachspielzeit legten die Gäste durch Florian Brandmair sogar noch Einen drauf und zerstörten damit die letzten Hoffnungen des TSV. Für die Reserve des Landesligisten geht es am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Gernlinden nur noch um den Relegationsplatz. Allerdings hält der TSV wegen der Pleite gegen Aufkirchen auch hier das schlechtere Blatt in der Hand. Durch das Unentschieden in Inning hat der TSV Fürstenfeldbruck West die Gilchinger von Tabellenplatz zwei in der Kreisklasse 1 verdrängt. Auch die SpVgg Wildenroth zog mit ebenfalls 48 Punkten an den Gilchingern vorbei. „Es geht jetzt nicht die Welt unter“, sagte Trainer Robert Brand. „Wir haben kein Glück gehabt.“ Groß war hingegen der Jubel beim FSV, der sich mit dem überraschenden Sieg beim bisherigen Tabellenzweiten den Klassenerhalt sicherte. Es hätte auch anders laufen können, wenn der Schiedsrichter nach einer Viertelstunde einem Treffer von Korbinian Kroiß nicht die Anerkennung verweigert hätte. „Wenn wir da das 1:0 machen, schießen wir die ab“, war sich Brand sicher. So schoss der Abstiegskandidat den Favoriten ab.

TV Stockdorf – FC Eichenau 1:6 (0:2)

Tore: 0:1 Schliszio (5.), 0:2 Stotz (16.), 0:3 Stotz (54.), 0:4 Schliszio (63.), 0:5 Weiss (69.), 0:6 Kurtze (72.) 1:6 Dorner (FE/88.)Gelb-Rot:Degen (wiederh. Foulspiel/82.)

„Die waren megageil drauf“, sagte Peter Mühlbauer über den Gegner aus Eichenau. Der Sportliche Leiter des TV Stockdorf nahm die Klatsche gegen den Tabellenführer gelassen. Zum einen ist sein Team bereits abgestiegen und zum anderen stellt der Branchenprimus eine Klasse für sich dar. Der TV lieferte eine passable Vorstellung ab, obwohl bereits nach fünf Minuten Robert Schliszio den Fußballclub in Führung brachte, Als Klian Stotz nach einer Viertelstunde auf 2:0 erhöhte, bahnte sich ein Debakel für die Turner an. Aber bis zur 54. Minute konnte Torhüter Florian Harter weitere Einschläge verhindern. Dann brachen binnen 18 Minuten alle Dämme. Stotz und Schliszio erzielten jeweils ihren zweiten Treffer, auch Stefan Weiss und Björn Kurtze netzten noch ein. Daniel Dorner verwandelte einen an Tobias Wagner verursachten Foulelfmeter zum 1:6 – in Unterzahl, denn Martin Degen war zuvor mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

SV Inning – Fürstenfeldbruck 1:1 (0:0)

Tore:0:1 Özdemir (66.), 1:1 Kugler (69.)

„Wir können es noch einmal spannend machen“, freute sich Norbert Wagner. Seine Elf kann das Zünglein an der Waage spielen. Der Inninger Spielertrainer hat zwar schwer an der Rückrunde zu knabbern, die seine Spieler abgeliefert haben, aber mit einem Sieg am kommenden Wochenende in Eichenau kann das Team das Titelrennen entscheiden. Die erste Hälfte gegen die Westler verlief wie so viele Begegnungen in der Rückrunde. Inning machte Druck, belohnte sich aber nicht. Viele gute Möglichkeiten ließen die Platzherren aus, vom Aufstiegskandidaten aus Fürstenfeldbruck war so gut wie nichts zu sehen. Bereits nach drei Minuten hätte Basel die Inninger in Führung bringen können, doch nach einer Hereingabe von Christian Baumgartner schob er den Ball am Kasten vorbei. Kurze Zeit später versuchte es Heilander nach einem Freistoß von Norbert Wagner, der gegnerische Torwart konnte seinen Kopfball aber parieren. Am nächsten kam Raphael Groß dem Ziel. Sein Schuss krachte gegen den linken Innenpfosten. Nach dem Seitenwechsel schienen sich die Gästen langsam daran zu erinnern, dass sie eigentlich in die Kreisliga aufsteigen wollen. Nachdem Muzzafer Gür zwei Warnschüsse auf den Inninger Kasten abgegeben hatte, besorgte Hakan Özdemir mit einem Heber aus 30 Metern die Führung für den Titelaspiranten. Der Rückstand wirkte auf die Inninger wie eine Befreiung. Nur drei Minuten später demonstrierte Benjamin Kugler, dass der ehemalige Spitzenreiter doch noch treffen kann. Sein 1:1 läutete eine spannende Schlussphase ein. „Wir hätten noch ein Tor nachlegen können“, haderte Wagner. Aber auch die Brucker besaßen noch hervorragende Chancen, um sich mit einem Sieg zu belohnen.

VfL Egenburg – SC Weßling 0:0

Die Nullnummer in Egenburg sorgte für lange Gesichter beim Sportclub aus Weßling. Ein Spieltag vor dem Saisonfinale kommt der Tabellenelfte der Kreisklasse 1 nicht mehr um die Relegation herum. Zwar könnten die Weßlinger theoretisch nach Punkten noch aufschließen, aber sie besitzen gegenüber den Konkurrenten den schlechteren direkten Vergleich. „Ich freue mich schon auf die Relegation“, sagte Trainer Florian Schober. Auch in Egenburg lieferte seine Mannschaft wieder eine starke kämpferische Vorstellung ab. An ein richtiges Fußballspiel war auf dem viel zu hohen Rasen aber nicht zu denken. Weßlings Torhüter Johannes Urban lieferte eine starke Vorstellung ab und bestärkte die Zuversicht seines Trainers, den Klasserhalt über die Relegation zu berwekstelligen.