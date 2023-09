„Wir sind noch lange nicht fertig“: Aufsteiger Breitbrunn mit Traumstart – auch das Umfeld floriert

Von: Michael Grözinger

Viel Grund zum Jubeln haben derzeit die Sportfreunde um Mathieu Berk (l.) und Toptorjäger Xaver Scheidl. F.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

In Breitbrunn läuft es aktuell. Nach dem Aufstieg bleiben die Sportfreunde auch im vierten Spiel in Serie siegreich und auch das Umfeld blüht auf.

Breitbrunn – Was Aufstiegseuphorie ausmachen kann, ist gerade am Ammersee-Ostufer ersichtlich. Zum ersten Mal seit 19 Jahren spielen die Sportfreunde Breitbrunn wieder in der Fußball-Kreisklasse – und mischen diese ordentlich auf. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Kolbeck in die Saison gestartet und steht somit nach einem knappen Drittel der Herbstrunde an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2.

Aufsteiger in der Kreisklasse: „Riesige Euphorie“ in Breitbrunn

Doch nicht nur auf dem Feld, auch im Umfeld der Sportfreunde rührt sich dieser Tage einiges. „Neben den neuen Trikots haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma ASTA GmbH auch SFB-Merchandise auf die Beine gestellt. Immer mehr potenzielle Sponsoren kommen auf uns zu und wollen unterstützen“, sagt Breitbrunns Medienbeauftragter und Torwart Matthias Neuner. „Wir sind hier lange noch nicht fertig.“ Und diese Einstellung komme auch bei den Fans an, so der 28-Jährige. Bei den bisherigen drei Heimspielen hätten sich immer zwischen 150 und 200 Zuschauer an der Herrschinger Straße eingefunden. Knapp 1900 Personen folgen den Sportfreunden auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Dass es sowohl sportlich als auch im Umfeld des Vereins so rund laufe, hänge miteinander zusammen, betont Neuner. „Wir funktionieren einfach als Team – sowohl auf als auch neben dem Platz. Alles in allem haben wir hier in Breitbrunn eine riesige Euphorie, die hoffentlich so bestehen bleibt. Dafür müssen wir aber immer alles reinhauen.“ Ein Zeichen für den Zusammenhalt sei auch, dass junge Spieler wie Quirin Welsch oder Michael Wiesner voll im Team integriert seien.

Breitbrunns Trainer: „Ich wünsche mir, dass wir genau so weitermachen“

Wo die Euphorie den seit fünf Monaten in Pflichtspielen ungeschlagenen Aufsteiger in dieser Saison noch hinträgt, lässt sich bislang nur erahnen. Schließlich sind die Sportfreunde personell noch lange nicht bei 100 Prozent, unter anderen sind Schlüsselspieler wie Bastian Lemberger, Connor Dixon und Martin Rölz noch nicht an Bord. „Aktuell läuft es sehr gut, obwohl uns einige Spieler verletzt oder urlaubsbedingt fehlen“, sagt Trainer Kolbeck, der aber trotzdem noch Verbesserungsbedarf sieht: „Zum einen die Chancenverwertung, und zum anderen haben wir in jedem Spiel einen Aussetzer, das müssen wir abstellen.“

Die Rolle von Lemberger, Breitbrunns Torgarant der vergangenen Jahre, hat bislang Neuzugang Xaver Scheidl übernommen. Der 30-jährige Ex-Inninger ist mit drei Toren und drei Vorlagen bis dato an mehr als der Hälfte der zehn Treffer seines Teams direkt beteiligt. Auch defensiv präsentieren sich die Breitbrunner mit durchschnittlich einem Gegentor pro Partie stabil, wie Keeper Neuner aus nächster Nähe bestätigt: „Die Jungs stehen total kompakt und lassen kaum Chancen zu.“ Coach Kolbeck ergänzt: „Die Gegner sind alle kämpferisch auf einem hohen Niveau, aber wir halten sehr gut dagegen. Ich wünsche mir, dass wir genauso weitermachen, dann wird sich jeder Gegner sehr schwer gegen uns tun.“

Als Nächstes will sich der ebenfalls noch punktverlustfreie TSV Oberalting-Seefeld kommenden Sonntag im Spitzenspiel daran versuchen, den Höhenflug des Aufsteigers zu beenden. Doch unabhängig vom Ausgang, die Euphorie am Ammersee wird so schnell wohl nicht gebrochen, da ist sich Breitbrunns Vorsitzender Bernd Jahnke sicher: „Niederlagen werden kommen. Ich glaube aber, dass sie uns nicht mehr aus der Bahn werfen.“ (Michael Grözinger)