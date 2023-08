Aufsteiger Breitbrunn trifft in der Nachspielzeit zum Sieg – Remis in Perchting

Klassischer Beinschub: Der Breitbrunner Maximilian Koch (l.) tunnelt den Pentenrieder Philipp Stemmer. Die Sportfreunde setzten sich etwas glücklich mit 2:1 durch. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

2:1-Heimerfolg der SF Breitenbrunn gegen TSV Pentenried. 39-jähriger Martorana trifft beim 1:1 zwischen TSV Perchting und TSV Erling.

TSV Perchting-H. – TSV Erling-A. 1:1 (0:0 Tore: 1:0 Martorana (56.), 1:1 Ludwig Metz (64.) – Zeitstrafen: Kammerlander/Perchting (78., gefährliches Spiel); Causevic/Erling (80., takt. Foul)

Auch mit 39 Jahren weiß Luigi Martorana noch, wo das Tor steht. Der Routinier des TSV Perchting-Hadorf stand im Derby gegen den TSV Erling-Andechs noch keine Viertelstunde auf dem Feld, da schoss er die Gastgeber schon in Führung. Nach einer Hereingabe lauerte der aufgrund der dünnen Personaldecke ins Team gerutschte Martorana am zweiten Pfosten und konnte unbedrängt einschieben (56.). „Es ist immer gut, so einen Backup zu haben“, sagte Perchtings neuer Trainer Tobias Luppart nach seinem Pflichtspieldebüt über den Torschützen, der die Fußballschuhe eigentlich bereits an den Nagel gehängt hat.

Kurz nach Martoranas Führungstreffer hatten die Perchtinger die Möglichkeit, das zweite Tor nachzulegen, verpassten dies aber und kassierten prompt die Quittung. Ludwig Metz wuchtete eine Freistoßflanke seines Bruders Leo Metz mit einem „brachialen Kopfball“ (Erlings Trainer Bernd Öhler) zum 1:1 ins Netz (64.). Einen Aufreger gab es noch, als Ex-Spielertrainer Christoph Kammerlander Erlings Jakob Sontheim unabsichtlich mit dem Fuß am Hinterkopf traf und dafür eine Zehn-Minuten-Strafe kassierte (78.). Die Erlinger Überzahl hielt aber nicht lange an, denn keine zwei Minuten später musste Alen Causevic wegen eines taktischen Fouls ebenfalls für zehn Minuten den Platz verlassen. Mit dem Remis in einer umkämpften, aber nicht überhart geführten Partie konnten am Ende beide Trainer gut leben.

„Angesichts unserer vielen Ausfälle hätte ich das Ergebnis vor dem Spiel unterschrieben“, sagte Luppart. Auch Öhler, dessen Mannschaft in der Schlussphase per Konter beinahe noch zum Siegtreffer gekommen wäre, sprach von einem gerechten Remis. „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, aber auch keinen Verlierer“, lautete das Fazit des Gäste-Trainers. Als fußballerischen Leckerbissen empfand er die Partie allerdings nicht gerade. „Eigentlich müsste man den Zuschauern Schmerzensgeld zahlen, denn es gab wenige schöne Aktionen und viel Zufall“, so Öhler.



SF Breitbrunn – TSV Pentenried 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Hufnagel (5.), 1:1 Rölz (75.), 2:1 Wagner (90.+2)

Michael Wagner nutzte die Gunst der Stunde. Als am Freitagabend die Dunkelheit schon fast komplett das Kommando am Ostufer des Ammersees übernommen hatte, schlenzte der Fußballer der Sportfreunde Breitbrunn einen Freistoß von außen Richtung langes Eck. Prompt rauschte der Ball an Freund und Feind vorbei ins Netz und bescherte seinem Fußball-Team den perfekten Auftakt in der Kreisklasse.

„Weil das Tor so spät gefallen ist, war es schon ein bisschen glücklich. Aber verdient war der Sieg auf jeden Fall“, bilanzierte SF-Coach Sebastian Kolbeck. Dabei hatte seine Elf in der Anfangsphase einen Nackenschlag hinnehmen müssen. Jasper Hufnagel nutzte einen Abstimmungsfehler in der Defensive, um mit einem Heber die frühe Führung für die Grün-Weißen zu erzielen. „Leider haben wir uns danach ziemlich schnell den Schneid abkaufen lassen“, bedauerte TSV-Trainer Magnus Piele. Lange agierten die Gastgeber im Abschluss aber unglücklich und belohnten sich nicht. Pentenrieds Keeper Michele Tirabasso war nicht zu überwinden.

In der 75. Minute gelang jedoch der erlösende Ausgleich für den Aufsteiger. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld kombinierten die Sportfreunde gut, ehe Martin Rölz erfolgreich vollstreckte. „Man hat aber schon gemerkt, dass wir uns schwerer tun als in der A-Klasse“, bekannte Kolbeck, der am Ende dennoch jubeln durfte. Sein Gegenüber sah bei seinen Fußballern großen Nachholbedarf. „Wir haben fast nur Kick and Rush gespielt“, monierte Piele. „Gegen Oberalting müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen“, forderte er. (toh)