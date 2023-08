„Träumen von der Meisterrunde“ - Aufsteiger SF Breitbrunn startet als Mitfavorit in die Saison

Tayfun Yarangünü ist eine der wichtigsten Breitbrunner Stützen. Foto: SF © SF

Breitbrunn startet am Freitag gegen den TSV Pentenried in die neue Saison. Trainer Kolbeck und die Konkurrenz trauen dem Aufsteiger einiges zu.

Breitbrunn – Das lange Warten hat am Freitag ein Ende: Nach 19 Jahren treten die Fußballer der Sportfreunde Breitbrunn wieder in der Kreisklasse an. Insider und Konkurrenten räumen dem Team sogar Chancen ein, um den Aufstieg mitzuspielen. „Für uns zählt erst mal nur der Klassenerhalt“, entgegnet SF-Coach Sebastian Kolbeck jedoch.

„Wenn wir ohne größere Verletzungssorgen durch die Saison kommen, ist einiges möglich.“

Ganz chancenlos sieht er die neue Nummer zwei am Ammersee hinter Dießen nicht im Kampf um einen der ersten drei Plätze in der Kreisklasse 2. „Ich rechne mit einer sehr ausgeglichenen Gruppe“, sagt Kolbeck. Leichte Favoriten sind für ihn aber der FC Puchheim, der TSV Alling und der TSV Erling-Andechs. Nachbar TSV Oberalting-Seefeld sieht er aufgrund des kleinen Kaders nicht ganz oben. „Wenn wir ohne größere Verletzungssorgen durch die Saison kommen, ist einiges möglich. Wir träumen natürlich von der Meisterrunde“, stellt Kolbeck klar.

Stützen und Nachwuchsspieler sollen Aufstieg möglich machen

Wichtig sei vor allem, dass das Gerüst seiner Elf fit durch die Runde komme. Als Stützen sieht er besonders vier Spieler: Tayfun Yarangünü und Michael Wagner sorgen für Stabilität in der Defensive, Martin Rölz und Oliver Koch sind aus dem Mittelfeld der Breitbrunner kaum wegzudenken. „Der eine oder andere hat noch einmal richtig einen Sprung gemacht“, lobt Kolbeck. Froh ist er auch über die Rückkehr von Torwart Maximilian Lang. „Jetzt haben wir drei starke Keeper und einen richtigen Konkurrenzkampf“, sagt der Coach.

Aus dem Nachwuchs rücken Oscar Künzel und Michael Wiesner nach. „Hilft uns enorm“, so Kolbeck. Warten muss er noch auf Torjäger Bastian Lemberger. „Wir hoffen, dass er bis Oktober wieder einsatzbereit ist“, sagt er über den Rekonvaleszenten. (Tobias Huber)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 2:6 gegen FT Jahn Landsberg; 1:3 gegen SV Wielenbach; 2:3 bei TuS Holzkirchen II; 6:2 gegen SV Germering; 9:4 gegen TSV Geltendorf

Erstes Punktspiel: Freitag, 11. August, 19 Uhr, Heimspiel gegen TSV Pentenried