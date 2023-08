Aufsteiger Gilching marschiert weiter – SC Pöcking verliert auch sein drittes Spiel

Gut lachen hatte Trainer Robert Brand (r.) mal wieder. Sein TSV Gilching II setzt seinen Siegeszug wie schon in der Meisterrunde der vergangenen Saison fort; am Sonntag gewann der Aufsteiger beim FC Eichenau mit 3:0. Archiv-Foto: A. Jaksch © Dagmar Rutt

Der TSV Gilching-Argelsried gewinnt mit 3:0 beim FC Eichenau. Der SC Maisach behält im Zehn-Tore-Spektakel gegen den SC Pöcking die Oberhand.

FC Eichenau – TSV Gilching-A. II 0:3 (0:2) Tore: 0:1 M. Michl (15.), 0:2 Gröbel (29.), 0:3 Obermeyer (48.) – Rote Karte: Acku/Gilching (38., Notbremse) – Zeitstrafe: Hänschke/Gilching (80., Meckern)

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried macht in der Kreisliga da weiter, wo sie in der Kreisklasse aufgehört hat. Nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen den SC Pöcking-Possenhofen und einem anschließenden spielfreien Wochenende setzte sich der Aufsteiger am Sonntag souverän mit 3:0 beim FC Eichenau durch – und das trotz fast 60-minütiger Unterzahl. „Die Mannschaft hat von Nummer eins bis 16 ihre Leistung abgerufen. Wir haben, so wie letztes Jahr, sehr diszipliniert und aggressiv gespielt und uns dafür schnell belohnt“, lobte Trainer Robert Brand, der direkt aus dem Urlaub zum Spiel gekommen war.

Die Gilchinger waren nach dem 6:0-Sieg des FC Eichenau gegen den SC Pöcking-Possenhofen vor Wochenfrist durchaus mit Respekt angereist. Doch die Gastgeber präsentierten sich laut Brand nicht in bester Verfassung, während sein Team von Beginn an gut ins Spiel kam. Kapitän Paul Lindermeier ließ in der 15. Minute vier Gegenspieler stehen und kam zum Abschluss, den Abpraller verwertete Maximilian Michl in Mittelstürmermanier. Nach gut einer halben Stunde bediente Hendrik Obermeyer von der Grundlinie Maximilian Gröbel, und der erhöhte aus fünf Metern auf 2:0.

Der kurz zuvor bereits nach einem laut Brand handelsüblichen Zweikampf verwarnte Emre Acku machte es noch einmal etwas spannend, denn er wurde nach einem Foul als letzter Mann mit glatt Rot vom Platz gestellt (38.). „Da hat Nico Stotz geschickt eingehakt“, kommentierte Brand. Doch der erwartete Sturmlauf der Gastgeber blieb aus. Obermeyer sorgte mit einem Linksschuss aus der Drehung unmittelbar nach dem Seitenwechsel für den nächsten Nackenschlag für Eichenau, und in der Folge ließ die Gilchinger Defensive um Spielertrainer Tobias Hänschke nicht mehr viel zu.



SC Maisach – SC Pöcking-P. 6:4 (2:2) Tore: 0:1 Perkuhn (2.), 1:1 Steinhart (11./FE), 2:1 Oppmann (16.), 2:2 Flath (37.), 2:3 Schulz (48.), 3:3 Steinhart (61.), 4:3 Oppmann (69.), 5:3 Stehle (75.), 6:3 Zeitler (80.), 6:4 Schulz (90.)

Der Fehlstart des SC Pöcking-Possenhofen in die neue Kreisliga-Saison ist perfekt. In einer wilden Partie verloren die Pöckinger am Sonntag mit 4:6 beim SC Maisach. Es war die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Vor allem die Defensive ist in dieser Saison offensichtlich noch nicht sattelfest, der SCPP hat bereits 15 Gegentore kassiert. Wie schon beim 0:6-Debakel gegen den FC Eichenau mussten die Pöckinger ein halbes Dutzend Gegentore einstecken. Dennoch war der Auftritt diesmal nicht mit dem in der Vorwoche vergleichbar. „Im Gegensatz zum letzten Spiel war die Einstellung diesmal super.

Die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben“, betonte der spielende Co-Trainer Markus Schulz. In einer vom Kampf geprägten Partie auf einem durchnässten Rasen starteten die Gäste perfekt ins Spiel. Lucas Perkuhn traf schon in der zweiten Minute zur 1:0-Führung. „Wir haben wirklich stark angefangen. Ich hätte nach diesem Start nie gedacht, dass wir das Spiel verlieren“, so Schulz. Doch nach elf Minuten kamen die Gastgeber durch einen berechtigten Strafstoß zum Ausgleich, und in der Folge wurde es dann wild.

Die 2:1-Führung der Gastgeber drehte der SCPP durch Treffer von Florian Flath und Schulz, ließ sich dann aber wieder die Butter vom Brot nehmen und geriet nach eigener 3:2-Führung wieder mit 3:6 in Rückstand. „In der zweiten Halbzeit hatte Maisach etwas mehr Kraft“, sagte Schulz. Der zweite Treffer des Spielertrainers in der Schlussminute war nur noch Ergebniskosmetik. (Tobias Empl)