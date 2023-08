TSV Herrsching will Erfolg zurückbringen – Derby in Pöcking zum Start

In der vergangenen Saison trafen Herrsching (in Blau) und Pöcking II viermal aufeinander. © Dagmar Rutt

Der TSV Herrsching möchte diese Saison unbedingt in die Aufstiegsrunde. Schon im Mai wurde damit angefangen, einige Dinge zu verändern.

Herrsching/Pöcking – Bei den Fußballern des TSV Herrsching ist in dieser Saison einiges anders als in den Jahren zuvor. „Wir haben uns komplett neu formiert“, sagt Spielertrainer Sandro Pasalic vor dem ersten Auftritt seiner Mannschaft in der A-Klasse 7 an diesem Sonntag bei der Reserve des SC Pöcking-Possenhofen (16 Uhr). Nach zwei ernüchternden Spielzeiten soll es wieder aufwärtsgehen.

Die A-Klasse-Saison 2021/22 schlossen die Herrschinger auf Rang 13 und damit dem vorletzten Platz ab. In der vergangenen Spielzeit landeten sie im Herbst auf Position fünf, weit entfernt von den begehrten Top Drei, die anschließende Abstiegsrunde beendeten sie als Vierter.

Heuer strebt der TSV andere Platzierungen an. „Wir wollen zu 100 Prozent in die Aufstiegsrunde“, sagt Pasalic, der in der vergangenen Saison zunächst noch als spielender Co-Trainer agiert hatte und im Oktober Heinz Knötzinger als Chefcoach ablöste. Damit es wieder mehr zu feiern gibt, wurde im Sommer einiges getan. „Wir haben schon im Mai angefangen, Dinge zu verändern“, berichtet Pasalic. Er zeigt sich sehr angetan von den Gesprächen mit Abteilungsleitung und Sportlicher Leitung und dem, was daraus resultierte.

So ist etwa Pasalic kein Alleinunterhalter mehr, sondern ihm stehen mit dem bisherigen A-Jugend-Coach Dalibor Novak und Seckin Yanik gleich zwei Co-Trainer zur Seite. „Es ist schon etwas anderes, wenn man zu dritt auf dem Trainingsplatz ist“, sagt der ehemalige Bayernliga-Spieler. Auch um die Rahmenbedingungen, etwa die Gestaltung der Kabinen, habe man sich gekümmert. Wohl noch wichtiger als die Anzahl der Trainer ist, dass die Anzahl der Spieler passt. „Wir haben jetzt in der ersten Mannschaft einen 24-Mann-Kader“, verkündet der 28-Jährige. Um die 15 Spieler seien nach Herrsching gewechselt, darunter „acht bis neun“ für die erste Mannschaft. Zudem seien gleich mehrere A-Junioren nachgerückt.

Die Neuzugänge stammen alle nicht aus der näheren Umgebung, sondern aus dem Münchner Raum. „Mit Oberalting oder Breitbrunn sind höherklassige Klubs in der Nähe, da ist es schwer, Spieler zu bekommen“, sagt Pasalic. Dank seines Netzwerks konnte er jedoch zahlreiche Fußballer – auch mit höherklassiger Erfahrung – an den Ammersee lotsen, etwa Torwart Julian Oudotte oder den neuen Kapitän, Michael Bachhuber (beide von Bezirksligist SV Aubing).

Sandro Pasalic, Herrschings Spielertrainer, suchte Neuzugänge vor allem im Münchner Raum. © Verein

Klar ist bei einem derartigen Umbruch auch: Bis es rund läuft, kann es einige Zeit dauern. Das weiß auch Pasalic. „Die ersten Wochen waren super, dann kam die Urlaubszeit“, sagt er über den Verlauf der Vorbereitung. Zum ersten Spiel seien aber alle da, auch er selbst kehrt kurz vor dem Saisonauftakt aus dem Urlaub zurück. „Das Spiel in Pöcking wird ein reiner Kampf, erst ab September werden wir ein anderes Gesicht zeigen“, glaubt er angesichts dieser Voraussetzungen. Dennoch ist er zuversichtlich, dass der Kaltstart funktionieren kann. „Ich erwarte, dass die Spieler damit umgehen und ihre Leistung trotzdem abrufen können“, sagt der Spielertrainer.

Die Gastgeber haben im Gegensatz zu Herrsching schon ein Spiel in den Beinen – und einen Favoriten geärgert. Dem ebenfalls hoch gehandelten TSV Hechendorf trotzte die seit dieser Saison auch mit einem Spielertrainer agierende SCPP-Reserve ein 1:1 ab. „Ich denke, dass Herrsching vorne mitspielen will. Das wird wahrscheinlich ein ähnliches Kaliber wie Hechendorf“, vermutet Pöckings Spielertrainer Emanuel Endl. Eine reine Abwehrschlacht werde es aber nicht werden, zumal auch der SCPP-Coach die Hoffnung hat, dass der Gegner sich erst noch finden muss. „Wir spielen zu Hause auf drei Punkte und werden versuchen, unser Spiel durchzubringen“, kündigt Endl an, der voraussichtlich auf einen ähnlichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen kann.

Schon gegen Hechendorf war er mit der im zweiten Durchgang gezeigten spielerischen Leistung zufrieden. Nun hofft er, dass seine Spieler am Sonntag daran anknüpfen können. Ohnehin haben sich die Pöckinger kein tabellarisches Saisonziel gesetzt, sondern wollen laut ihrem Coach „überwiegend guten Fußball spielen“. Rein ergebnisorientiertes Kick-and-rush werde es nicht geben. Denn: „Wir wollen, dass die Gegner hinterher sagen, dass wir kicken können.“ (Tobias Empl)

Vorbereitungsprogramm des TSV Herrsching

Testspiele: 1:2 bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn; 2:3 gegen den SV Wessobrunn-Haid; 2:0 beim SV Germering II; 3:1 gegen den SV Reichling

Erstes Punktspiel: Sonntag, 20. August, 16 Uhr, Gastspiel beim SC Pöcking-Possenhofen II