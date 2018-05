B-Klassen-Keeper Herber rückt gegen Penzberg zwischen die Pfosten

Saisonausklang mit Notelf

Oberalting – Es ist Zeit, adieu zu sagen. Zum einen von der Bezirksliga, zum anderen von verdienten Spielern. Am Donnerstag verabschiedeten sich die Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld bereits von Thorsten Pipenburg.

Der 44-Jährige unterstützte die Pilsenseer in den vergangenen drei Jahren nicht nur als Ersatztorwart. „Er ist ein ganz toller Typ, der uns brutal unterstützt hat“, lobt TSV-Coach Christian Feicht.

Auch für Markus Kasper, Alexander Lipski und Christian Ruf geht es zumindest in der ersten Mannschaft nicht weiter. Das Trio will aus beruflichen und privaten Gründen aufhören. Sie werden am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Penzberg (14 Uhr) würdig verabschiedet. Es ist das vorerst letzte Match des TSV in der siebten Liga. „Wir wollen aber sofort wieder hoch“, verkündet Feicht, der zusammen mit Co-Trainer Rupert Bullinger weitermacht.

Ihn hat nicht nur der Abstieg sehr geschmerzt. „Dass sich so viele Spieler schwer verletzt haben, war fast noch schlimmer. Mir tun die Jungs leid, das haben sie nicht verdient“, hadert Feicht. Folgerichtig kann der TSV den Saisonausklang auch nur mit einer Notelf bestreiten. Im Tor wird Niklas Herber stehen, er hütet normalerweise das Gehäuse der in der B-Klasse beheimateten Reserve. Ebenfalls von Beginn an wird A-Junior Markus Hüttling auflaufen. „Er steht für unsere Zukunft“, sagt Feicht über den Mittelfeldakteur.