„So kann es nicht weitergehen“: Berg hadert – Höhenrain mit „versöhnlichem Abschluss“

Auch im nächsten Jahr Liga-Konkurrenten: Der SV Ohlstadt II und der MTV Berg II. (Foto-Archiv) © Tamara Rabuser

In der A-Klassen-Abstiegsrunde R zeigte Schlusslicht Höhenrain eine gute Leistung zum Abschluss. Beim Vorletzten aus Berg war das eher nicht der Fall.

Mit Würde verabschiedete sich der FSV Höhenrain II nach zwei Spielzeiten aus der A-Klasse. Nach dem 3:3 am letzten Spieltag gegen den FC Seeshaupt war Trainer Ignaz Eisele sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft: „Wir haben es geschafft, einen absolut versöhnlichen Abschluss nach zwei guten Saisons zu haben.“

Rund 20 Minuten brauchte der FSV, um in die Partie reinzukommen und in der Folge feldüberlegen zu sein. Kurz nach der Halbzeit ging aber Seeshaupt in Führung. Ein Doppelpack von Hubert Götzinger innerhalb von zwei Minuten drehte die Partie für den Absteiger. Aus zwei individuellen Fehlern kam Seeshaupt durch Peter Höcherl zum 2:2 und 3:2. Doch Fritz Hauptenbuchner gelang noch der 3:3-Ausgleich. „Wir haben bewiesen, dass wir in der A-Klasse mithalten können“, sagte Eisele. „Wir wollen in der B-Klasse jetzt auch wieder zeigen, was wir können und vielleicht schon bald wieder hochkommen.“

FSV Höhenrain II – FC Seeshaupt 3:3 (0:0)

Tore: 0:1 Piechatzek (47.), 1:1, 2:1 Götzinger (66., 68.), 2:2, 2:3 Höcherl (81., 89.), 3:3 Hauptenbuchner (90.)

„So kann es nicht weitergehen“: Berg verliert „lauen Sommerkick“

„Es war nicht mehr als ein lauer Sommerkick“, sagte Trainer Djoko Kalaba. Sein MTV Berg II beendete eine mehr als ernüchternde Saison mit einer 0:1-Niederlage gegen den SV Ohlstadt II. In der ersten Halbzeit passierte auf dem Rasenplatz am Lohacker nahezu nichts. Dasselbe Bild gab es auch in der zweiten Halbzeit zu sehen.

Nun versuchte aber wenigstens Ohlstadt, etwas mehr nach vorne zu spielen, und fing an, ein paar Torchancen zu kreieren. Die Folge war die verdiente Führung durch Andreas Wörner nach 68 Minuten. Der Berger Ausgleich wollte bei der Verabschiedung von Kapitän Alexander Denk nicht mehr fallen. So endete die Berger Reserve auf dem vorletzten Platz der Abstiegsrunde. „So kann es nicht weitergehen“, sagte Trainer Djoko Kalaba. „Wir müssen in der kommenden Saison ein anderes Gesicht zeigen.“ (tao)

MTV Berg II – SV Ohlstadt II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Wörner (68.)