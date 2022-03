MTV-Berg-Torwart Lerch erwartet heißen Kampf gegen Ex-Team

Florian Lerch feierte letzte Woche für den MTV sein Comeback.� © fupa

Fußball-Bezirksligist MTV Berg muss am Sonntag beim direkten Konkurrenten TSV Großhadern antreten. Im MTV-Kasten steht ein früherer Haderner.

Berg – Florian Lerch kann sich noch gut erinnern, obwohl bereits mehr als fünf Jahre vergangen sind. „Das waren sehr emotionale Spiele“, sagt der 27-Jährige über die Relegationspartien zwischen dem MTV Berg und dem TSV Großhadern, in denen es um den Verbleib in der Bezirksliga Süd ging. Damals spielte Lerch noch nicht beim MTV, schaute dem Treiben von außen zu. Die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees setzten sich zweimal durch (2:0, 4:1). Großhadern stieg ab und kehrte erst vor dieser Saison zurück. Das erste Wiedersehen endete im Sommer mit einem 4:0-Triumph der Berger. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Haderner den MTV zum Rückmatch, und wieder steht viel auf dem Spiel. „Diese Partien gegen direkte Konkurrenten müssen wir gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen“, fordert Lerch. Mit jeweils 21 Zählern belegen die Konkurrenten die beiden Abstiegs-Relegationsplätze. Ein Punkt dahinter lauert der SC Unterpfaffenhofen-Germering, der jedoch am Wochenende spielfrei ist. „Das wird ein ganz heißer Kampf am Sonntag“, sagt Lerch.

Der Berger Torhüter feierte am vergangenen Samstag ein gelungenes Comeback, auch wenn er die 0:1-Niederlage gegen den BCF Wolfratshausen nicht verhindern konnte. „Ich habe mich in der Vorrunde schwer am Sprunggelenk verletzt, als ich im Kunstrasen hängen geblieben bin“, erzählt der gebürtige Münchener, der seit Januar 2019 das MTV-Trikot trägt. „Der damalige Trainer Simon Gebhart hatte mich angerufen und gesagt, dass er dringend einen neuen Torwart braucht“, erzählt Lerch. Er fühlte sich sofort pudelwohl am Lohacker. „Wir sind einfach eine geile Truppe, egal ob auf dem Platz oder daneben“, sagt der in der Kältetechnik-Firma seines Vaters arbeitende Lerch.

Die meiste Zeit als Fußballer verbrachte er bei seinem Heimatverein TSV Grünwald. „Ich bin da mit fünf Jahren mit meinen Torwarthandschuhen hingegangen und habe gesagt, dass ich der neue Torwart bin“, erinnert sich Lerch. Seitdem ist sein Stammplatz zwischen den Pfosten: „Ich habe nie woanders gespielt.“ Auch Grünwald blieb er lange treu, mit Ausnahme von zwei Jahren beim SV Bad Tölz. Bergs Trainer Wolfgang Krebs ist froh, dass Lerch mittlerweile am Lohacker ist. „Florian ist ein echter Teamplayer und passt sehr gut in die Mannschaft. Dazu wird er auch immer lauter auf dem Platz und versucht die Mannschaft zu dirigieren“, lobt Krebs.

Am Sonntag wartet auf Lerch und seinen MTV jedoch eine gewaltige Herausforderung. „Auf ihrem Heimplatz an der Heiglhofstraße ist Großhadern sehr unangenehm zu bespielen. Sie wissen, wie man dort erfolgreich sein kann“, sagt Krebs. Er hofft, dass seine junge Mannschaft der Herausforderung gewachsen sein wird. Toptorjäger Marcel Höhne wird wohl nicht zur Verfügung stehen. Er konnte unter der Woche nach seiner Blessur aus dem BCF-Spiel nicht trainieren.