Bergs bester Saisonstart seit elf Jahren

MTV besiegt Angstgegner FC Phönix 4:1

von Tobias Huber schließen

Besten Saisonstart seit der Rückkehr in die Bezirksliga vor elf Jahren perfekt gemacht, Tabellenführung erobert, Angstgegner FC Phönix München mit 4:1 deutlich geschlagen. Der Samstag hätte für die Fußballer des MTV Berg nicht besser laufen können.

Berg–Wolfgang Krebs saß am Samstagabend noch länger mit einigen seiner Fußballer zusammen. „Wir genießen den Moment, werden aber nicht das Träumen anfangen“, sagte der Trainer des MTV Berg nach dem 4:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Phönix München.

Dabei hätte es durchaus Grund gegeben, an eine grandiose Saison zu glauben. Der MTV scheint nahtlos an die starke Rückrunde der vergangenen Runde anknüpfen zu können. Den kurzfristigen Ausfall des Leitwolfs Felix Link (krank) konnten die Berger Bezirksliga-Fußballer am Samstag genauso kompensieren wie die frühe Verletzung von Marcel Höhne. „Er hatte Probleme mit dem Oberschenkel, und wir wollten kein Risiko eingehen“, erläuterte Krebs. Zuvor hatte Höhne die Männerturner aber mit einem Strich aus 25 Metern in Front geschossen (23.). „Gleich der erste Ball auf das Tor war drin“, freute sich Krebs. Phönix, gegen das der MTV seit mehr als fünf Jahren kein Pflichtspiel mehr gewonnen hatte, hielt zwar gut mit, vor dem Tor waren die Berger aber stärker. „Wir waren ein bisschen abgezockter“, urteilte Krebs. Besonders ein Berger zeigte am Samstag seine ganze Klasse. Patrick Allihn, für Höhne in die Partie gekommen, schenkte den Gästen nach dem Seitenwechsel gleich drei Treffer ein. „Er hatte einen goldenen Fuß“, freute sich Krebs.

Dass die Gäste nach einer unglücklichen Abwehraktion von Florian Auburger auch einmal jubeln durften, störte den perfekten Berger Nachmittag nicht. Dank des dritten Saisonerfolgs kletterten die weiter ungeschlagenen Berger vor ihrem spielfreien Wochenende sogar auf Rang eins der Tabelle. Krebs wollte die Lorbeeren allerdings nicht nur an die Offensive verteilen. „Wir haben wieder sehr gut nach hinten gearbeitet und mit Florian Lerch einen Torwart, der da ist, wenn man ihn braucht“, so der MTV-Coach.

Seine Fußballer haben sich nun nach den drei erfolgreichen, aber anstrengenden Auftaktwochen etwas Urlaub verdient. „Ich gehe aber davon aus, dass jeder seine Hausaufgaben macht. Sonst gibt es in zwei Wochen ein böses Erwachen“, mahnt Krebs. Am 17. August wartet mit dem vor zwei Jahren noch in der Bayernliga spielenden Nachbarn BCF Wolfratshausen eine große Herausforderung auf den gastgebenden MTV, der den besten Saisonstart seit der Rückkehr in die Bezirksliga vor elf Jahren hingelegt hat. Krebs: „Wenn wir Ende September immer noch so gut dastehen, können wir über neue Ziele nachdenken.“

MTV Berg –FC Phönix 4:1 (1:0)

MTV Berg: Lerch - Plenert, Maier, Kayser (78. Gerlach), Kaske, Markovic (70. Suplit), Kullack, Auburger, Betz, M. Crnjak, Höhne (33. Allihn)

FC Phönix München: Latzel - Kukrica, Sarac, Ehizibue, Özgül, Knezevic, Mikac (64. Dede), Brkovic, Bakhouz (55. Gonzalez Duran), Polat (64. Kappelmayr), Yilmaz

Tore: 1:0 Höhne (23.), 2:0 Allihn (51.), 3:0 Allihn (74.), 3:1 Özgül (76.), 4:1 Allihn (86.)

Schiedsrichter: Michael Grabl (SV Hohenlinden)

Zuschauer: 80