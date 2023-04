Bergs Trainer Krebs: „Unser Problem ist die Präsenz“

Teilen

Unzufrieden mit der Einstellung seiner Fußballer: Bergs Trainer Wolfgang Krebs. © andrea jaksch

Der Abstieg aus der Bezirksliga Süd ist für die Fußballer des MTV Berg kaum noch abwendbar. Trainer Wolfgang Krebs übt Kritik an seinen Spielern.

Berg – Ohne Fleiß, kein Preis. Diese Erfahrung mussten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg sehr schmerzhaft machen. Der Abstieg ist angesichts von zehn Punkten Rückstand zum Relegationsplatz kaum noch abzuwenden. „Wir sind seit einigen Jahren im Umbruch. Von den Spielern, die da waren, als ich vor vier Jahren die Mannschaft übernommen habe, ist kaum noch einer da“, sagt Trainer Wolfgang Krebs. Um dieses Defizit auszugleichen, hätte es großen Einsatz benötigt. „Die Prioritäten liegen aber bei vielen auf anderen Dingen. Unser ganz großes Problem ist die Präsenz“, stellt Krebs fest. So beginnt am Samstag mit dem Gastspiel in Denklingen (15 Uhr) wohl schon die Berger Abschiedstour nach 13 Jahren in der Bezirksliga. „Wir werden aber nichts abschenken“, verkündet Krebs.

Zu beneiden ist der MTV-Coach nicht. Unter der Woche war angesichts von sieben Krankheitsfällen an ein vernünftiges Training nicht zu denken. Dazu hat sich Sebastian Kresta beim 1:4 gegen Haidhausen einen Muskelfaserriss zugezogen. „Ich bin nur noch am Telefonieren und Organisieren. Antreten werden wir auf jeden Fall“, sagt Krebs. Das tat auch der BCF Wolfratshausen am Mittwoch, der mit einer Rumpfelf mit 0:6 bei Abstiegskandidat Deisenhofen unterging. „Da werden sich die anderen Mannschaften, die mit Deisenhofen um den Klassenerhalt kämpfen, bestimmt gefreut haben“, so Krebs mit zynischem Unterton. Der BCF hatte bereits in der vorigen Saison für Unmut gesorgt, als er im Schlussspurt der Saison in Haidhausen nicht antrat. Leidtragender war unter anderem der VfL Denklingen, der nach dem verpassten Nicht-Aufstieg mit Nachwehen zu kämpfen hatte. Inzwischen hat sich die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge allerdings wieder gefangen und hat sich ein Polster zu den Abstiegsrängen erspielt. Am Samstag gewann der VfL mit 2:1 in Unterpfaffenhofen.

„Letztes Jahr haben wir in Denklingen ein gutes Spiel gemacht und 0:0 gespielt. Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Krebs. Zunächst muss der Übungsleiter jedoch eine spielfähige Mannschaft zusammenstellen.