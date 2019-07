Derby ohne Tiki-Taka-Fußball

SC Pöcking gegen MTV Berg

von Tobias Huber

In der vergangenen Saison gab es kein einziges Landkreis-Derby in der Bezirksliga Süd. Nicht nur deshalb dürfen sich die Fußball-Anhänger am Samstag auf das Duell zwischen dem SC Pöcking-Possenhofen und dem MTV Berg (16 Uhr) besonders freuen.

Pöcking/Berg–Es ist erst gut zwei Monate her, da verabschiedete sich Simon Gebhart vom MTV Berg mit einem 3:1-Sieg über den SV Neuperlach München. Der Vertrag des Trainers war einige Wochen zuvor etwas überraschend nicht verlängert worden. Am Samstag kommt es zu einem Wiedersehen mit seinen ehemaligen Schützlingen, jedoch vermutlich nicht an der Seitenlinie. Der 30-Jährige ist inzwischen nicht nur Co-Trainer beim Derby-Konkurrenten SC Pöcking-Possenhofen, sondern hat selbst wieder die Fußballschuhe angezogen. In den ersten beiden Begegnungen gegen Unterpfaffenhofen (0:1) und in Brunnthal (1:3) stand Gebhart stets in der Startelf des Aufsteigers. „Ob ich wieder spiele, entscheidet letztendlich Franco Simon“, sagt er.

Angesichts der Eindrücke der ersten beiden Spiele dürfte der Pöckinger Cheftrainer am Samstag (16 Uhr) kaum auf den flexibel einsetzbaren Linksfuß verzichten. Gegen Unterpfaffenhofen agierte er als Offensivspieler, in Brunnthal lief Gebhart als Innenverteidiger auf. „Natürlich bin ich heiß drauf, zu spielen“, verkündet er. Gebhart will seinen Einsatz gegen seinen Ex-Verein aber nicht in den Mittelpunkt rücken. „Für uns gilt es, nach den zwei verlorenen Partien am Samstag irgendwie zu punkten, egal wie der Gegner heißt“, verkündet er. Die Schwere der Aufgabe ist ihm jedoch bewusst. „Berg ist sicherlich Favorit“, sagt Gebhart.

Im Gegensatz zum SCPP ist der MTV mit vier Punkten gut gestartet. „Jetzt noch einen Sieg nachzulegen, wäre bombastisch. Dann könnten die Spieler auf unserem Dorffest am Samstagabend so richtig feiern“, sagt Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Die Bilanz spricht für sein Team. Der letzte Sieg der Pöckinger gegen den MTV datiert vom 2. November 2008. Damals gewann der Sportclub zu Hause mit 2:0, konnte damit den Aufstieg der Nachbarn von der anderen Seite des Starnberger See-Ufers aber letztlich nicht verhindern. Danach trafen sich beide Vereine neben einigen Testparten noch viermal in der Bezirksliga (zwei Berger Siege, zwei Unentschieden).

Wer sich auf ein Fußball-Feuerwerk freut, dürfte enttäuscht werden. Beide Mannschaften haben ihre Stärken vor allem in der Defensive. „Wer Tiki-Taka-Fußball sehen möchte, muss nachts den Fernseher einschalten und ein Freundschaftsspiel zwischen Bayern und Arsenal anschauen“, stellt Krebs klar. Ähnlich sieht es sein Gegenüber Franco Simon: „Es gibt keinen Schönheitspreis. Wir wollen unbedingt unsere ersten Punkte holen.“

Mit Innenverteidiger Felix Schropp, der aus dem Urlaub zurück ist, verfügt der Pöckinger Übungsleiter über eine weitere Alternative für die Defensive. Beim MTV hoffen die Verantwortlichen auf ein Comeback von Andreas Maier, der am Mittwoch gegen Neuried (2:1) wegen einer Augenentzündung aussetzen musste. Bernard Crnjak fehlt weiterhin rotgesperrt, er ist erst im nächsten Match wieder spielberechtigt.