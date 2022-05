Bezirksliga-Relegation: Nach 12 Jahren BZL - Kann der MTV Berg den Klassenerhalt erneut sichern?

Wollen endlich wieder jubeln: Der bislang letzte Sieg der Fußballer des MTV Berg um Kapitän Tim Kayser (M.) datiert von Mitte April. Es folgten einige Unentschieden. Deshalb müssen sie nun in der Relegation antreten. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Für den MTV Berg geht es am Donnerstag gegen den SV Westerndorf um den Verbleib in der Bezirksliga Süd. Anpfiff des Relegation-Hinspiels ist um 17 Uhr.

Berg – Wolfgang Krebs muss nicht lange überlegen. „Ich habe so etwas schon mal erlebt“, sagt der Trainer des MTV Berg, der am Samstag durch ein Tor in der Nachspielzeit auf einem anderen Fußballplatz den Klassenerhalt verpasste. Vor acht Jahren betreute Krebs den TSV Gilching-Argelsried, als ihn das gleiche Schicksal ereilte. „So etwas ist immer ein großer Schock“, bekennt Krebs.

Anders als damals bedeutete das späte Tor jetzt aber nicht den direkten Abstieg in die Kreisklasse. Diesmal hat er mit seinen Fußballern noch die Chance auf den Klassenerhalt über die Relegation. Der Bezirksligist muss sich in Hin- und Rückspiel gegen den SV Westerndorf durchsetzen.

Am Donnerstag treten die Berger zunächst um 17 Uhr auswärts bei den Rosenheimern an. Gespielt wird auf dem Sportplatz an der Römerstraße 5. Für den MTV ist der Relegationstrip eine Reise ins Ungewisse. Er habe nur von einem Spiel der Westerndorfer bewegtes Bildmaterial im Internet gefunden, sagt Krebs. Er muss sich damit auf die Deutung von Statistiken aus der Bezirksliga Ost beschränken.

MTV Berg und SV Westerndorf mit zu vielen Remis in der Rückrunde

Dabei lässt sich eine Gemeinsamkeit beider Teams erkennen. Viele Remis in der Rückrunde verwehrten sowohl den Bergern als auch dem SVW den direkten Ligaerhalt. Dazu hätten sich die Rosenheimer ebenfalls am letzten Spieltag mit einem Sieg retten können. Doch die Mannschaft verlor zu Hause durch ein Tor in der 72. Minute mit 0:1 gegen den TSV Buchbach II, der sich dadurch den Klassenerhalt sicherte. „Es war ein schönes Spiel für die Zuschauer, am Ende haben nur die Kleinigkeiten entschieden. Wenn wir in der Relegation so spielen wie heute, werden wir die Klasse halten“, kommentierte Westerndorfs Trainer Franz Pritzl gegenüber OVB online.

Da haben die Berger jedoch etwas dagegen. Ein Abstieg nach zwölf Jahren in der Bezirksliga käme sehr ungelegen, zumal das 100. Vereinsjubiläum und das 50-jährige Abteilungsbestehen im Sommer groß gefeiert werden sollen. „Ich hoffe, wir können noch mal alle Kräfte mobilisieren“, sagt Krebs.

Beim 1:1 im letzten Punktspiel in Aubing war der Kader der Berger stark ausgedünnt. Unter anderem fehlte der angeschlagene Niklas Betz, der im Mittelfeld schmerzlich vermisst wurde. „Wir müssen schauen, ob es bei ihm wieder geht“, so Krebs. Der MTV-Coach rechnet mit zwei extrem engen Begegnungen vor vielen Zuschauern. „Es wird auf jeden Fall stimmungsvoll mit dem hoffentlich besseren Ende für uns“, sagt der erfahrene Übungsleiter. (Tobias Huber)