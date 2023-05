Absteiger Berg vermiest GAP die Meisterfeier: „Habe nicht mehr viele feiern gesehen“

In der Bezirksliga Süd hat der MTV Berg überraschend den 1. FC Garmisch-Partenkirchen geschlagen und die anschließende Meisterfeier damit etwas getrübt.

Berg – Wer am Samstag auf Live-Bilder des vorerst letzten Bezirksliga-Auswärtsspiels des MTV Berg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Internet gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Gemeinde hatte kurzfristig den Hauptplatz gesperrt, sodass auf den nicht mit einer Kamera ausgerüsteten Kunstrasen ausgewichen werden musste. „Und das Mitte Mai“, staunte MTV-Coach Wolfgang Krebs.

Doch nicht nur das trübte die Meisterfreuden bei den Gastgebern. Der längst als Absteiger feststehende MTV gewann überraschend mit 4:3 (1:3) und zerstörte damit gleich mehrere Serien der Werdenfelser. „Irgendwie waren wir doch die Partycrasher“, freute sich Krebs.

MTV Berg: Marcel Höhne erzielt lupenreinem Hattrick gegen Garmisch-Partenkirchen

Danach hatte es zur Halbzeit jedoch nicht ausgesehen. Zwar hatte Florian Auburger die frühe Führung der Hausherren durch Moritz Müller zwischenzeitlich egalisiert. Doch ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte den Favoriten vermeintlich entscheidend mit 3:1 in Front. „Die Mannschaft hat dann in der Halbzeit selbst entschieden, taktisch anders zu spielen“, berichtete Krebs. Es sollte sich auszahlen.

Besonders einer war nach der Pause nicht mehr zu stoppen. Marcel Höhne gelang innerhalb von 20 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Beim 2:3 entwischte er der Garmischer Abwehr, der Ausgleich resultierte aus einem verwandelten Handelfmeter (72.). Drei Minuten später wurde der beste Berger Angreifer, der am Samstag seine Saisontore acht, neun und zehn erzielte, von Mijo Crnjak mustergültig bedient und musste den Ball nur noch einschieben. „Am Ende war es ein völlig verdienter Sieg“, resümierte Krebs nach dem dritten Dreier in Folge.

Erste Heimniederlage für FC GAP – MTV vor letztem Heimspiel gegen SC Unterpfaffenhofen-Germering

Für den FCG war es dagegen die erste Heimniederlage der Saison und die erste Pleite der Rückrunde. „Ich habe nach dem Spiel nicht mehr viele Garmischer feiern gesehen“, sagte Krebs. Seine Spieler genossen dagegen den Moment und saßen noch einige Zeit vor der Kabine zusammen.

„Natürlich könnte man ins Grübeln kommen, was gewesen wäre, wenn wir früher in die Spur gefunden hätten. Aber das machen wir nicht“, stellte Krebs klar. Stattdessen freut sich der MTV auf sein letztes Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering, der noch gegen den direkten Abstieg kämpft.

1. FC Garmisch-P. – MTV Berg 3:4 (3:1)

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Erhard - Finkert (53. Poniewaz), Ademi (53. Vocaj), Schrimpf (53. Mesanovic), Ndiaye (63. Schubert), Hock, Jörg, Kunzendorf, Pawlak, Müller, Langenegger

MTV Berg: Lerch - Mooseder, B. Crnjak, B. Kresta, Suplit, Rittweger (63. Bücker), Kaske, Auburger (70. S. Kresta), Gerlach (70. Hauptmann), M. Crnjak, Höhne (85. Grass)

Tore: 1:0 Müller (3.), 1:1 Auburger (23.), 2:1 Müller (38.), 3:1 Pawlak (41.), 3:2 Höhne (55.), 3:3 Höhne (72., Handelfmeter), 3:4 Höhne (75.)

Schiedsrichter: Markus Schwenk (FC Issing)

Zuschauer: 120