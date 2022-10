TSV Gilching-Argelsried hofft gegen TSV 1860 Weißenburg auf versöhnlichen Abschluss

„Manche Dinge im Fußball kann man nicht erklären“: Gilchings Trainer Peter Schmidt kann sich keinen Reim darauf machen, warum es zu Hause in dieser Saison weit weniger gut läuft als auf fremden Plätzen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach dem so wichtigen Auswärtsdreier in Gersthofen soll es auch zu Hause endlich wieder mit einem Sieg klappen: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erwarten am Sonntag um 15 Uhr zum Vorrundenabschluss Kellerkind TSV 1860 Weißenburg.

Gilching – Eigentlich sollte Peter Schmidt den TSV 1860 Weißenburg trainieren. „Als Geograf hätte ich da die höchste Freude“, sagt der Coach des TSV Gilching-Argelsried. Reisten die Mittelfranken in der vergangenen Saison noch von Schwabach bis Röslau (Oberfranken), lernen die Weißenburger Fußballer in dieser Saison Schwaben und Teile Oberbayerns kennen – sie wurden von der Landesliga Gruppe Nordost diametral in die Gruppe Südwest versetzt.

Rein sportlich läuft es in der neuen Heimat des TSV 1860 aber nicht rund. Mit nur drei Siegen steht er vor dem letzten Spieltag der Vorrunde auf einem Abstiegsrelegationsplatz. „Sie haben wohl ziemliches Verletzungspech“, sagt Schmidt, der am Sonntag zum ersten Mal mit seinem Team auf die Mittelfranken trifft. Nach dem erlösenden 2:0-Sieg in Gersthofen wollen die Gilchinger in der heimischen Kies-Arena für einen versöhnlichen Hinserien-Abschluss sorgen. „Sonst war der Erfolg zuletzt nur ein Strohfeuer“, sagt Schmidt. Zudem hat der TSV besonders zu Hause noch Nachholbedarf. Obwohl Gilching bereits neunmal vor den eigenen Fans ran durfte, gelangen dem Schmidt-Team erst drei Dreier.

Letzter Heimsieg war im August

„Manche Dinge kann man im Fußball nicht erklären“, stellt Schmidt klar. In der Vorsaison hatte der TSV zu Hause kaum etwas abgegeben. Nun aber datiert der letzte Heimerfolg von Ende August, als der Vorjahresdritte mit 3:2 gegen Jetzendorf gewann. „Es wird langsam mal wieder Zeit“, stellt Schmidt fest. Um dies zu erreichen, könnte seine Mannschaft erstmals in dieser Runde mit der gleichen Formation an Feldspielern wie in der Vorwoche beginnen.

Die vielen Umstellungen davor waren aber nicht immer nur verletzungs- oder urlaubsbedingt notwendig. „Die Leistungen waren einfach oft nicht gut genug, um nicht wechseln zu müssen“, sagt Schmidt offen. Im Tor muss er aber tauschen. Der wieder einsatzberechtigte Michael Suck ersetzt den am Knöchel verletzten Sebastian Hollenzer. „Ich gehe davon aus, dass er bis zur Winterpause halten wird“, urteilt Schmidt. Da sein TSV derzeit nur über zwei Keeper verfügt, wird in der zweiten Mannschaft ein Feldspieler das Tor hüten. „Da die aber schon sicher Tabellenerster ist, ist das nicht so tragisch“, sagt Schmidt.