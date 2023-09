Für Gilchings Damen ist direkter Wiederaufstieg noch kein Thema: „Mädels sollen wieder Spaß haben“

Teilen

Eindrucksvoll zurückgemeldet hat sich Bianca Ressle. © Andrea Jaksch

Das Gilchinger Frauenteam hat nach dem Abstieg in der Vorsaison nicht den Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben. Stattdessen soll der Spaß im Vordergrund stehen.

Gilching – Der Abstieg aus der Landesliga ist längst abgehakt. „Ich war erstaunt darüber, wie entschlossen die Mannschaft in der Vorbereitung gearbeitet hat“, sagt Benjamin Renkl. Obwohl die erhofften Neuzugänge ausgeblieben sind, konnte der Trainer des Bezirksoberligisten TSV Gilching-Argelsried stets 13 bis 15 Fußballerinnen im Training begrüßen.

Von der direkten Rückkehr in die Landesliga träumt aber niemand an der Talhofstraße. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg schaffen“, sagt Renkl.

BCF Wolfratshausen als Titelanwärter – Keine Verstärkung für Gilching aus Murnau

Topfavorit sei ganz klar der BCF Wolfratshausen, der sich im Sommer nochmals deutlich verstärken konnte und zum Saisonstart 2:0 gegen den ebenfalls hoch gehandelten FSV Höhenrain gewann. Der letztjährige Vizemeister dürfte auf dem Weg in die fünfte Liga kaum zu stoppen sein. Unter anderem bekam der BCF Verstärkung von Landesliga-Absteiger TSV 1865 Murnau, der sein Team zurückziehen musste.

„Wir haben uns da auch neue Spielerinnen erhofft, aber der Weg von Murnau nach Gilching ist doch recht weit“, bedauert Renkl. Zudem hat eine andere Mannschaft seinem TSV in der erweiterten Region mittlerweile den Rang abgelaufen. „Das war der größte Schlag ins Gesicht.“ Es handelt sich um den SV Rot-Weiß Überacker aus dem Kreis Fürstenfeldbruck, der erstmals in die Landesliga aufgestiegen sind.

Dorthin zurück möchte der TSV in naher Zukunft auch. Wichtig sei aber zunächst etwas anderes: „Die Mädels sollen wieder Spaß am Fußball haben. Die letzten Jahre in der Landesliga waren doch eine ziemliche Quälerei“, sagt Renkl. Vom spielerischen Potenzial seien seine Spielerinnen reif für einen Platz unter den Topteams. „Leider fehlt uns vorne eine Knipserin. Sonst wären wir auch nicht abgestiegen.“

„Sie sind unser größtes Pfund für die Zukunft. Wir müssen sie davon überzeugen, dass sie nach der Jugendzeit bei uns bleiben.“

Ein Problem waren auch die langwierigen Verletzungen von Leistungsträgerinnen. Von denen hat sich zumindest Bianca Ressle in der Vorbereitung eindrucksvoll zurückgemeldet. Sina Weber laboriert dagegen weiter an einer Bänderverletzung. Sehr unsicher ist zudem, ob Andrea Viehl nach der nächsten schweren Knieverletzung überhaupt wieder die Fußballschuhe schnüren wird.

Immerhin hat Co-Trainerin Sarah Lapuh durch ihre Einsätze in der Rückrunde wieder Blut geleckt und will ihrem Team nicht nur von außen, sondern auch wieder auf dem Platz helfen. Im Frühjahr sollen dann die Talente aus dem U17-Bayernliga-Kader erste Erfahrungen im Damenbereich sammeln. „Sie sind unser größtes Pfund für die Zukunft. Wir müssen sie davon überzeugen, dass sie nach der Jugendzeit bei uns bleiben“, sagt Renkl.

Zunächst müssen es aber die Älteren richten. Die sind bereits zum verspäteten Saisonstart an diesem Sonntag richtig gefordert: Die Gilchingerinnen gastieren beim starken Aufsteiger SpVgg Röhrmoos (14.30 Uhr). (Tobias Huber)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 2:2 beim FFC Wacker München II; 3:1 beim SV Sachsenkam (Pokal)

Erstes Punktspiel: Sonntag, 10. September, 14.30 Uhr, Gastspiel bei der SpVgg Röhrmoos