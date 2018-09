Biburger Blitzstart schockt Stockdorf - Pentenried ist angefressen - Wörthsee zufrieden

Ridvan Cetin hatte Pentenried mit einem sehenswerten Lupfer in Front gebracht, doch ab dann wollte beim TSV nichts mehr so recht klappen.

A-Klasse 2: Kompakt

von Redaktion Starnberg schließen

TSV Pentenried erreicht trotz vieler Chancen beim SV Puchheim nur ein 1:1 – SC Wörthsee kann mit Remis beim BVTA gut leben

BVTA Fürstenfeldbruck – SC Wörthsee 2:2 (2:2)

Tore: 0:1 Itebalumhe (14.), 1.1 Polz (16.), 1:2 Yüksel (17.), 2:2 Mujic (44.)

Eine aufregende erste Halbzeit hatte die Partie zwischen dem BVTA Fürstenfeldbruck und dem SC Wörthsee. Nach einer knappen Viertelstunde ging die Heimmannschaft in Führung, doch der Sportclub antwortete im Handumdrehen, als Nico Polz einen Abpraller lässig abstaubte. Anstatt jetzt hinten sicher zu stehen, war der SCW jedoch erneut unaufmerksam, und der wiedergenesene Ludwig Bayer musste sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten geschlagen geben. „Wir haben mal wieder geschlafen“, kritisierte Trainer Michael Weidinger das Defensiv-Verhalten. Kurz vor der Pause war das Glück dann wieder auf der Seite des Sportclubs. Der Torwart der Hausherren ließ den Ball provozierend lange liegen, sodass Edin Mujic diesen ins Tor spitzeln konnte. „Der Ausgleich war vielleicht etwas glücklich“, gab sein Trainer zu. Nach der Pause spielten die Gäste überlegen, Polz und seine Kollegen vergaben allerdings hochkarätige Chancen, sodass es schlussendlich nur für einen Punkt reichte. „Wir waren heute zu hektisch im Abschluss, deswegen geht das Unentschieden schon in Ordnung“, sagte Weidinger.



SV Puchheim - TSV Pentenried 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Cetin (5.), 1:1 Cloes (17.)

Es hätte ein deutlicher Sieg für den TSV Pentenried werden können, schon nach fünf Minuten überlupfte Ridvan Cetin den gegnerischen Torwart zum 1:0-Führungstreffer. Danach jedoch wollte den Gästen trotz zahlreicher Möglichkeiten kein Tor mehr gelingen. „Wir hätten zur Pause 4:0 führen können“, staunte Trainer Daniele Rachella. Stattdessen glichen die Hausherren nach knapp 20 Minuten per Freistoß aus. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV weiter Druck. „Wir haben „90 Minuten lang nur auf ein Tor gespielt“, so Rachella. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Toni Stemmer beispielsweise scheiterte in der Schlussphase im Eins gegen Eins am Puchheimer Keeper. „Schade, wir waren deutlich überlegen“, trauerte Pentenrieds Coach zwei verschenkten Punkten hinterher. „Das war kein starker Gegner.“ Im nächsten Spiel trifft seine Mannschaft auf den ASV Biburg. „Das wird spannend, sie haben heute Stockdorf geschlagen.“



ASV Biburg – TV Stockdorf 2:0 (1:0)

Tore:0:1 Schmid (7.), 0:2 Wilkner (83.)

Der TV Stockdorf hat am Sonntag nicht viel ausrichten können beim ASV Biburg. Der Aufsteiger erwischte die Turner eiskalt und gewann mit 2:0. Bereits nach sieben Spielminuten musste Stockdorfs Torwart Nico Grimm das erste Mal hinter sich greifen. Sebastian Schmid hatte den ASV mit 1:0 in Führung gebracht. Danach blieben die Tornetze für fast 80 Minuten regungslos hängen. Erst kurz vor Schluss sorgte Eric Wilkner mit seinem Treffer zum 2:0 für die vorzeitige Entscheidung (83.). Damit verlor der TV das von Trainer Korbinian Halmich ausgelobte „Sechs-Punkte-Spiel“ und büßt in der Tabelle ordentlich an Boden ein. Biburg rückt dem Absteiger bis auf zwei Punkte auf die Pelle. Den zwei Siegen zum Saisonstart ließen die Würmtaler nun vier Spiele in Folge ohne Dreier folgen. Stockdorf weist bereits sieben Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz zwei auf. Die Turner drohen nun, schon früh in der Saison im Mittelmaß der Tabelle zu verschwinden.