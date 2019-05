Bichler-Treffer reicht nicht - MTV Dießen mit Remis gegen Amicitia München 

Dießens Frauen treten auf der Stelle

Die MTV Dießen Frauen können den Abstand auf die Abstiegsränge nicht vergrößern. Gegen Amicitia reichte es nur zu einem Punkt.

Noch keine Befreiung in Sicht: Die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen kamen am Samstag nicht über ein Unentschieden gegen den Abstiegskonkurrenten von Amicitia München hinaus. „Das Spiel war geprägt von zwei starken Torhüterleistungen“, sagte MTV-Trainer Nico Weis. Beide Mannschaften spielten von Beginn an zielstrebig nach vorne. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe das erste Tor fiel. Über Kristina Spitzer landete ein langer Ball bei Andrea Bichler, die sich aus halbrechter Position um die Gegenspielerin drehte und aus 18 Metern unhaltbar in den Winkel zum 1:0 für Dießen traf. Der SCA antwortete jedoch nach der Pause prompt. Die erste Chance konnte MTV-Keeperin Caroline Schindhelm noch parieren. In der 53. Minute war auch sie geschlagen. Danach ergaben sich für beide Seiten wieder Möglichkeiten, die Schlussphase gehörte jedoch den Gastgeberinnen. Bichler verpasste volley das Ziel nur knapp. In der Nachspielzeit rettete die SCA-Torhüterin spektakulär gegen Bichler, die aus acht Metern frei zum Schuss gekommen war. In der Tabelle bleibt es damit weiterhin unglaublich eng. Dießen hat als Tabellenfünfter nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Heute Abend ist das Weis-Team um 19.30 Uhr zu Gast beim Tabellenzweiten BCF Wolfratshausen. Dies ist eine Nachholpartie aus der Hinrunde.

MTV Dießen – SC Amicitia München 1:1