So bleibt der TSV Gilching in der Landesliga

Mit aller Macht aus eigener Kraft

TSV Gilching-Argelsried - Sommerpause oder Nachsitzen? Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried können am Samstag beim Finale dahoam gegen die SpVgg Kaufbeuren (14?Uhr) selbst entscheiden, ob sie die Relegation vermeiden.

Stefan Schwartling kann getrost als Fußballverrückter bezeichnet werden. In den nächsten Wochen hätte der Abteilungsleiter des TSV Gilching-Argelsried aber gerne seine Ruhe, zumindest was die erste Mannschaft betrifft. „Es wäre fatal, wenn wir schon wieder Relegation spielen müssten“, sagt Schwartling.

In den vergangenen beiden Jahren hieß es bereits Nachsitzen für den TSV, weil er beide Male die Meisterschaft in der Bezirksliga knapp verpasst hatte. „Eine längere Pause würde uns auch deshalb richtig gut tun“, unterstreicht Schwartling. Um nicht auf Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen zu sein, benötigt der Landesliga-Aufsteiger gegen die SpVgg Kaufbeuren am Samstag ab 14 Uhr einen Heimdreier.

Zwar würden die Gilchinger wohl dennoch Rang 14 nicht mehr loswerden. Aber 38 Punkte würden reichen. Nur die drei Teams auf Platz?14 mit dem schlechtesten Punkteschnitt aller fünf Landesligen müssen in die Relegation.

Allerdings ist es auch gut möglich, dass selbst bei einer Niederlage die Saison beendet ist. Schließlich muss der ASV Dachau unbedingt beim ESV Freilassing, einem der Hauptkonkurrenten von Gilching, gewinnen, um den zweiten Platz in der Landesliga Südost zu erreichen. Sollte Dachau drei Punkte holen, wäre der TSV ebenfalls durch. „Ich will nicht auf die anderen Plätze schauen müssen. Wir wollen es am Samstag mit aller Macht aus eigener Kraft schaffen“, verkündet Schwartling.

Im Training unter der Woche zeigten die Gilchinger Spieler schon mal, dass sie den Ernst der Lage begriffen haben. „Da war richtig Zug drin“, berichtet Schwartling. Zudem sind alle Akteure für die Partie gegen die bereits geretteten Allgäuer fit. Quirin Wiedemann darf nach abgesessener Rotsperre wieder spielen. Routinier Florian Königer ist wohl wieder so weit, um in die Startelf zu rücken. Beim 1:3 vor einer Woche in Egg feierte er bereits als Einwechselspieler sein Comeback.

Erfreut ist Schwartling, dass drei hoffnungsvolle A-Jugendliche bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Emre Acku, Paul Komposch und David Rose werden in der nächsten Saison den Herrenkader der Gilchinger verstärken.

Wie bleibt der TSV Gilching in der Landesliga?

-bei einem Sieg.

-bei einem Unentschieden, wenn gleichzeitig der ESV Freilassing gegen den ASV Dachau nicht gewinnt oder Eintracht Karlsfeld gegen den TSV Kastl (alle Landesliga Südost) nicht gewinnt oder der SV Erlbach beim TSV Eching verliert.

-bei einer Niederlage, wenn der ESV Freilassing gegen den ASV Dachau verliert oder Eintracht Karlsfeld gegen den TSV Kastl verliert.

-bei einer Niederlage mit maximal drei Toren Unterschied, wenn der ESV Freilassing Unentschieden spielt, Karlsfeld gewinnt und Erlbach mindestens einen Punkt holt.

Der TSV Gilching-Argelsried muss in die Relegation

-bei einer Niederlage, wenn Freilassing gegen Dachau und Karlsfeld gegen Kastl jeweils mindestens einen Punkt holt.

-bei einem Unentschieden, wenn der ESV Freilassing gegen Dachau gewinnt und Eintracht Karlsfeld gewinnt und der SV Erlbach in Eching nicht verliert.

TSV-Torjäger Ramon Adofo über den Abstiegskampf

Quelle: fussball-vorort.de