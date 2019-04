Vorentscheidung im Titelrennen? Gilching kann sich weiter absetzen

BOL-Frauen: Höhenrain mit torlosem Remis, Gilching dominant bei 5:0

von Tobias Huber

Am vergangenen Wochenende konnten die Fußballerinnen vom TSV Gilching-Argelsried ihre Chance nutzen und setzten sich dank eines 5:0-Erfolges weiter an der Tabellenspitze ab. Verfolger Höhenrain kam über ein 0:0 nicht hinaus.

TSV Gilching-Argelsried - TSV Grafing 5:0

Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried haben ihre Chance genutzt. Nachdem Verfolger FSV Höhenrain am Samstag in Oberau gepatzt hatte (0:0), wurde der Tabellenführer der Bezirksoberliga einen Tag später seiner Favoritenrolle gerecht. Die Mannschaft des Trainerduos Raimond Spar und Markus Zechner setzte sich zu Hause klar mit 5:0 (2:0) gegen das neue Schlusslicht TSV Grafing durch und baute den Vorsprung wieder auf sieben Punkte aus. „Es war ein Pflichtdreier“, resümierte Zechner. Der TSV agierte aber nicht ganz so souverän wie gewohnt, auch wenn Nathalie Schöngart nach Flanke von Elena Hägler das frühe 1:0 gelang (5.). Grafing hatte sogar die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Gilchings Keeperin Nina Großbeck rettete ihr Team. Zehn Minuten vor der Pause erzielte Stefanie Pfeuffer mit einem Geschoss aus der Distanz das 2:0. Nach der Pause feierte Sarah Lapuh ihr Comeback. Das zahlte sich prompt aus. Erst bediente sie Sofia Huber, die ins lange Eck traf (70.). In der Schlussphase legte Lapuh noch zwei Tore nach.

FC Oberau - FSV Höhenrain 0:0

Das Bollwerk des FC Oberau hat gehalten. Der Tabellenzweite FSV Höhenrain kam am Samstag nicht über ein 0:0 beim abstiegsbedrohten Aufsteiger hinaus. Gegen eine defensiv sehr sicher stehende und mit allen Spielerinnen verteidigende Heimmannschaft taten sich die Höhenrainerinnen über das gesamte Spiel hinweg schwer, echte Torchancen herauszuspielen. Zusätzlich hatte man kein Glück im Abschluss. Ein Kopfball von Carina Schreiner klatsche an das Lattenkreuz, und ein Freistoß von Sonja Mörtl konnte von der Torhüterin gerade noch über die Latte gelenkt werden. Defensiv agierten die Höhenrainerinnen sehr sicher und aufmerksam, so dass der FC Oberau nur ein einziges Mal in der ersten Halbzeit aus stark abseitsverdächtiger Position gefährlich vor dem Tor von Jessie Gerlach auftauchte. Dabei behielt die Torhüterin jedoch die Übersicht und klärte. „Wir haben zu wenig getan, um den Gegner richtig unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen“, monierte FSV-Sprecherin Sandra Ott.