Breitbrunns Aufstieg eine „Riesengeschichte für diese geile Mannschaft“ – Verabschiedung in Söcking

Teilen

Die SF Breitbrunn (blaue Trikots) sind nach über 20 Jahren wieder zurück in der Kreisklasse. Die SG Söcking/Starnberg (schwarze Trikots) hat den Aufstieg verpasst. © dagmar rutt

In Breitbrunn ist die Freude über die Rückkehr in die Kreisklasse nach über 20 Jahren riesig. In Starnberg wurden derweil die Trainer verabschiedet.

Die Sportfreunde Breitbrunn haben es geschafft. Durch das 0:0 beim SV Bernried ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Kolbeck nach über 20 Jahren wieder in der Kreisklasse angekommen. Dementsprechend groß war die Party im Dorf am Ammersee, das geschlossen den Aufstieg feierte.

Der Zuschauerandrang in Bernried war schon sehr groß. Mehr als 200 Fans sahen das Endspiel für die SFB, die von Beginn an zwar leicht überlegen waren, allerdings nicht so zwingend wie in den Vorwochen. „Man hat gemerkt, dass es für uns um etwas geht“, sagte Trainer Kolbeck. In Halbzeit eins hatte Samuel Eisele die beste Chance, in der zweiten Halbzeit hatte Bastian Lemberger dreimal das Tor auf dem Fuß. Doch er scheiterte an einem Gegenspieler auf der Linie, der Latte und dem Innenpfosten der Bernrieder.

SF Breitbrunn in Feierstimmung: „Dann war die Freude riesengroß“

So gab es in der 89. Minute noch einmal die Chance für Bernried, per Freistoß zum Partycrasher zu werden. Doch die Chance verpuffte – und Breitbrunn feierte bis in die Morgenstunden. Auch den Pfingstsonntag nutzten noch einige Spieler, um das Dorf unsicher zu machen. „Es hat fünf Minuten gedauert, bis wir das realisiert haben. Aber dann war die Freude riesengroß“, sagte Kolbeck. „Eine Riesengeschichte für diese geile Mannschaft“, freute sich Kolbeck. „Die personelle Konstanz war der Schlüssel für diesen Erfolg. Das haben sich die Jungs redlich verdient.“

SG Söcking/Starnberg verabschiedet Dietze und Kalt mit Heimsieg

Ein letztes Mal stand Co-Trainer Thomas Kalt an der Seitenlinie für die SG Söcking/Starnberg. Die Mannschaft verabschiedete sich mit einem starken 2:0-Heimsieg gegen die SG Stoffen/Lengenfeld von Kalt und dem im Urlaub verweilenden Cheftrainer Maximilian Dietze.

„Diese Mannschaft hat wahnsinnig viel Spaß gemacht“, sagte Thomas Kalt. „So viele junge und talentierte Kicker zu betreuen und ihnen etwas mitzugeben, hat mir wirklich viel gegeben.“ Von Beginn an waren die Starnberger die überlegene Mannschaft und kamen in der 20. Minute durch Aushilfskapitän Neo Grießhammer zum 1:0. Auch in der Folge waren die Gastgeber deutlich überlegen und hatten auch Chancen auf das zweite Tor.

Co-Trainer Kalt über Nachfolger Gerald Lang: „Das wird sicher gut passen“

Doch auch die robusten Gäste versuchten etwas nach vorne, auch wenn es dort meist bei Ansätzen blieb. In der zweiten Halbzeit waren weiterhin die Gastgeber feldüberlegen und kamen durch Frederik Specht zum verdienten 2:0 (60.). „Das Ergebnis war mehr als verdient. Wir waren zu jedem Zeitpunkt die bessere Mannschaft und haben wenig anbrennen lassen“, sagte Kalt. Auch die Nachfolge auf der Trainerbank ist mittlerweile geklärt. Der bisherige Jugendtrainer Gerald Lang übernimmt die SG. „Er kennt einige Spieler bereits, seitdem sie Kinder sind, das wird sicher gut passen“, meint Dietze. (tao)