„Wir haben von Anfang bis Ende kein Spiel auf die Beine stellen können“

Die Fahrt nach Schondorf entpuppte sich für die Sportfreunde Breitbrunn zum Horror. Nur knapp entging man einer zweistelligen Niederlage.

Mit einem Doppelpack sollte man sich eigentlich gut fühlen, oftmals verhilft man seinem Team damit gar zum Sieg. Für den zweifachen Torschützen Bastian Lemberger gab es am Sonntag wohl trotzdem wenig Erfreuliches, seine Treffer halfen den Sportfreunden aus Breitbrunn bei der Klatsche gegen den Tabellenführer nur sehr wenig. Laut Trainer Felix Mayer lag dies vor allem an vielen individuellen Fehlern: „Heute war niemand in seiner Normalform, wir haben von Anfang bis Ende kein Spiel auf die Beine stellen können“. Bereits in der ersten Halbzeit hatten seine Spieler drei Gegentore zu verkraften, was auch ein kurzes Aufbäumen nach dem Seitenwechsel nicht mehr herausreißen konnte. „Wir waren heute einfach zu weit weg vom Gegner“, analysierte der Breitbrunner Coach, „und in den letzten 20 Minuten haben wir dann alles eingestellt“. Der Gegner hatte trotzdem kein Erbarmen, vor allem Luca Sigl trieb das Endergebnis mit seinen vier Toren bis zum Ende weiter in die Höhe. „Wir müssen jetzt versuchen, die Niederlage abzuhaken und aus den letzten beiden Spielen das Maximum rauszuholen“, sagte Mayer mit Blick auf das Saisonfinale. Aktuell steht Breitbrunn mit 23 Zählern auf dem neunten Rang, ein Angriff nach oben ist durchaus noch möglich.

TSV Schondorf - SF Breitbrunn 9:2

Tore: 1:0 Fuersicht (7.), 2:0 Sigl (15.), 3:0 Fuersicht (33.), 4:0 Sigl (49.), 4:1 Lemberger (50.) 5:1 Fichtl (59.), 5:2 Lemberger (71./FE), 6:2 Fuersicht (72.), 7:2 Bocskor (77.), 8:2 Sigl (80.), 9:2 Sigl (81.)