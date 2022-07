Nach neun Jahren: Christoph Kunert beendet Karriere beim SC Pöcking-Possenhofen

Das war’s: Christoph Kunert, der Mittelfeldregisseur mit der „10“, nimmt Abschied von seinen Teamkameraden beim SC Pöcking-Possenhofen. Foto: Privat © Privat

Der SC Pöcking-Possenhofen muss in die neue Spielzeit ohne ihren Spielmacher gehen. Christoph Kunert beendet seine aktive Karriere beim Bezirksliga-Absteiger.

Pöcking – Alle Überredungskünste haben nicht geholfen. Schon mehrmals hatte Christoph Kunert mit dem Gedanken gespielt, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Doch den Verantwortlichen des SC Pöcking-Possenhofen war es stets gelungen, ihn noch einmal zum Weitermachen zu bewegen. „Sie haben mich immer wieder überredet“, sagt der 32-Jährige und lacht. Auch der aktuelle Trainer Simon Gebhart hatte bis zuletzt gehofft, seinen Mittelfeld-Regisseur bei der Stange halten zu können.

Doch die Entscheidung ist nun unumstößlich. Als die SCPP-Fußballer in dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison starteten, war „Kuni“ nicht dabei. Nach neun Jahren in der ersten Mannschaft, oft mit der Kapitänsbinde am Arm und fast immer mit der prestigeträchtigen Nummer 10 auf dem Rücken, hat Kunert seine aktive Laufbahn beendet.

Ausschlaggebend war zum einen die Geburt der Tochter im April, zum anderen der zunehmende körperliche Verschleiß. Kunert hat bereits Hüft- und Meniskusoperationen hinter sich und hatte immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Einen Schritt zurückgetreten war er schon zu Beginn der vergangenen Spielzeit, als er das Kapitänsamt abgab. Seine letzte Saison, in der er verletzungsbedingt mehr als die Hälfte der Spiele verpasste, endete dann mit dem Abstieg aus der Bezirksliga.

„Wir haben viele Punkte in den Schlussminuten unnötig hergeschenkt“, hadert er. Zwar sei es bitter, mit einem Abstieg aufzuhören, aber irgendwie passe das gar nicht so schlecht zu seiner Zeit beim SCPP: „Es war ein ständiges Auf und Ab.“

Christoph Kunert hatte als Kind in Pöcking mit dem Fußballspielen begonnen, dann aber einen Großteil der Jugend und die ersten Jahre im Erwachsenenbereich beim Nachbarn FT Starnberg 09 in Bezirksoberliga und Landesliga verbracht. 2013 kehrte er nach Pöcking zurück – und erlebte einen ernüchternden Start. „Im ersten Jahr nach meiner Rückkehr hatten wir einen starken Kader und wollten eigentlich aufsteigen. Am Ende haben wir uns über die Relegation vor dem Abstieg gerettet“, erinnert er sich. Der Relegationskrimi gegen die Sportfreunde Egling (3:1-Hinspielsieg mit Kunert-Treffer, 1:2-Rückspielniederlage) zählt aber trotz der zuvor durchwachsenen Spielzeit zu den Höhepunkten seiner Zeit in Pöcking.

Ganz oben thronen dort die beiden Bezirksliga-Aufstiege 2015 und 2019. „Das waren definitiv die schönsten Erlebnisse“, betont Kunert. Nun ging es nach drei Bezirksliga-Jahren wieder runter in die Kreisliga. Für eine Katastrophe hält Kunert den Abstieg aber nicht. Ausschließlich über den sportlichen Erfolg habe sich der Fußball in Pöcking nie definiert. „Es ging immer darum, mit Freunden zu kicken“, sagt der 32-Jährige.

Das wird er auch weiterhin zumindest gelegentlich tun, denn die Pöckinger verfügen auch über eine Altherren-Mannschaft. Ein Wechsel auf die Trainerbank oder in eine Funktionärsrolle ist trotz hartnäckiger Nachfragen vorerst nicht vorgesehen. „Ich muss ein wenig Abstand gewinnen“, sagt der frisch gebackene Papa. Wie sich die bisherigen Teamkollegen nach dem Abstieg in der Kreisliga-Saison schlagen, will er dennoch aufmerksam verfolgen. „Viele Spiele werde ich mir schon anschauen“, kündigt Kunert an. Eine sofortige Rückkehr in die Bezirksliga wäre für ihn überraschend, er rechnet mit einem Platz im „gesicherten Mittelfeld“.