Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking geht mit Schwung in Kreisliga - „Müssen Euphorie mitnehmen“

Von: Sebastian Isbaner

Clemens Link und der SC Pöcking-Possenhofen sind heiß auf die neue Saison. © Andrea Jaksch

Der SC Pöcking bereitet sich nach dem Abstieg auf die Kreisliga-Saison vor. Vor allem die Leistungen von Stürmer Clemens Link machen dem SCPP Hoffnung.

Pöcking - Der SC Pöcking-Possenhofen fiebert der neuen Saison entgegen. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr musste die Mannschaft nach zwei Spielzeiten in der Bezirksliga wieder den Gang in die Kreisliga antreten. Gemeinsam mit dem FC Kosova München und der Hertha aus München konnte man den direkten Abstieg nicht verhindern.

SC Pöcking: Kader-Größe und Verletzungsmisere ausschlaggebend für den Abstieg

„Es gibt mehrere Gründe für den Abstieg. Wir hatten einen kleinen Kader und gleich mehrere Verletzte. Wenn dir da zwei bis drei Leistungsträger fehlen, kannst du nicht mithalten“, sagt der Stürmer des SC Pöcking, Clemens Link im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Auch er hatte zu Beginn der Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte so die Hinrunde nicht komplett mitziehen. „Die Hinrunde war ein großer Faktor für den Abstieg. Wir waren Vorletzter mit schon zu hohem Abstand. Zum Schluss der Saison konnten wir teilweise gute Leistungen zeigen. Am Ende hat es aber dann nicht mehr gereicht.“

„Man würde gar nicht meinen, dass wir abgestiegen sind.“

Zur neuen Saison steht nun also wieder die Herausforderung Kreisliga für die Mannschaft des SC Pöcking-Possenhofen an. Der SCPP zeigt sich aber von der letzten Saison erholt und nimmt die neue Aufgabe an. „Die Vorbereitung läuft bisher sehr gut. Die Spieler, welche aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft dazugestoßen sind, ziehen alle wirklich sehr gut mit“, so der 28-Jährige. „Die Stimmung ist top. Man würde gar nicht meinen, dass wir abgestiegen sind. Wir haben gut angefangen. Der Kader ist größer. Jetzt müssen wir die Euphorie nur in die Punkterunde mitnehmen.“

Kreisliga Zugspitze: Link befürwortet neues Modell - „Da geht es dann auch gleich in den ersten Spielen schon ab.“

Trotz der Aufbruchstimmung hat der Bezirksliga-Absteiger den direkten Wiederaufstieg allerdings noch nicht als Saisonziel ausgerufen. „Das Ziel ist nicht, gleich wieder hoch zu gehen. Wir wollen erst einmal die Aufstiegsrunde erreichen“, so Link.

Seit dieser Saison wird im Kreis Zugspitze nach der Reform in einem neuen Modell gespielt. Link sieht vor allem Vorteile am neuen Ligasystem des Verbandes. „Ich finde es sehr gut, in kleineren, lokalen Ligen zu spielen. Da geht es dann auch gleich in den ersten Spielen schon ab.“

Clemens Link: SCPP-Stürmer zeigt sich mit Viererpack im Testspiel in Topform

Clemens Link selber zeigt sich auch schon in Topform. Nach seiner Verletzung in der Hinrunde spielte der Stürmer eine Wahnsinns-Rückrunde. In neun Einsätzen kam der 28-Jährige auf 13 Scorerpunkte. „Ich habe mich in der Rückrunde sehr gut gefühlt. In der Hinrunde war ich oft verletzt und deshalb nie so wirklich fit“, sagt Link.

Auch in der Vorbereitung machte er bereits auf sich aufmerksam. Im letzten Testspiel gegen den SV Planegg erzielte er beim 4:3-Heimsieg alle Treffer des SC Pöcking-Possenhofen und stimmt sich so auf die neue Saison ein. „Ich bin endlich wieder fit und fühle mich auch so. Ich hab Bock auf die neue Saison. Ich bin richtig heiß. Der Abstieg ist mittlerweile verdaut.“ (Sebastian Isbaner)