Damen des TSV Gilching-Argelsried werden Dritte beim Meister-Cup

„Absolutes Highlight zum Saisonende“

von Tobias Huber schließen

Es hat nicht ganz gereicht für den nächsten großen Coup. Aber die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried haben auch beim Landesfinale des Erdinger Meister-Cups eine Kostprobe ihres Könnens abgegeben.

Gilching–Der zukünftige Landesligist belegte am Samstag in Neustadt an der Donau einen starken dritten Platz. „Das war noch einmal ein absolutes Highlight zum Saisonende“, schwärmte TSV-Coach Markus Zechner. Trotz dünnem Kaders startete sein Team glänzend. Einem 2:0 über den SV 1928 Veitshöchheim ließ das Team ein 1:0 über den SV 67 Weinberg III folgen. Im letzten Gruppenspiel machten die Gilchingerinnen durch ein 1:1 gegen die SpVgg Germania Ebing sogar den Gruppensieg perfekt. Im Viertelfinale bezwang der TSV den künftigen Ligakonkurrenten SpVgg Grün-Weiß Deggendorf mit 1:0. Erst im Halbfinale waren die Frauen von der Talhofstraße mit ihrem Latein am Ende. Gegen den späteren Sieger SC Heuchelhof Würzburg unterlagen sie mit 0:3. Im Spiel um Platz drei sammelten die Gilchingerinnen noch einmal die letzten Kräfte zusammen. Dewi Johannsen schoss ihr Team zu einem 1:0-Erfolg über den SV Frensdorf II und sicherten dem TSV damit einen neuen Trikotsatz. „Für mich persönlich war es ein toller Abschluss“, sagte Zechner. Er wird zukünftig das Trainerteam der U17-Juniorinnen des FC Bayern München unterstützen und damit der früheren TSV-Trainerin Ivon Krivosija folgen. „Ich werde meinem Herzensverein aber als sportlicher Leiter der Frauen erhalten bleiben“, teilte Zechner mit. Sein Trainerkollege Raimond Spar wird deshalb jedoch zukünftig öfter auf sich alleine gestellt sein. toh