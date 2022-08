Der Erling Haaland von Gilching

Wird gerne mit Man-City-Superstar Erling Haaland verglichen: Benedikt Kuhn stand gegen den TSV Hollenbach erstmals in der Gilchinger Startelf, am Samstag darf er in Illertissen erneut von Beginn an ran. © Dagmar Rutt

Drei Siege, drei Unentschieden, Tabellenplatz drei: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind voll im Soll. Hält die Serie auch am Samstag ab 14 Uhr beim FV Illertissen II?

Gilching – Etwas irritiert war Benedikt Kuhn schon, als er zuletzt vom Liveticker-Schreiber des FC Kempten mit dem europäischen Topstürmer Erling Haaland verglichen wurde. „Irgendwie fand ich den Joke aber schon gut. Von der Statur und den Haaren sind wir uns ja auch ähnlich“, sagt der Spieler des Landesligisten TSV Gilching-Argelsried. Fußballerisch hat Kuhn sicherlich noch Nachholbedarf im Vergleich zum Neuzugang von Manchester City. Doch die Entwicklung des 20-Jährigen geht in die richtige Richtung.

Der aus Grafrath stammende Kuhn verließ seinen Heimatverein SpVgg Wildenroth vor rund zwei Jahren und wechselte in die U19-Landesligamannschaft des TSV Schwabmünchen. „Ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir nicht reicht, nur mit meinen Kumpels zusammen zu spielen“, erzählt er. Da er dort den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft jedoch nicht schaffte (Kuhn: „Man hat mit keinem einzigen Spieler aus der U19 gesprochen“) sah sich Kuhn nach neuen Optionen um. „Ich bin dann über Kontakte an die Nummer von Gilchings Trainer Peter Schmidt gekommen“, erinnert er sich. Der TSV Gilching-Argelsried bot ihm an, mitzutrainieren. Zunächst sollte Kuhn aber noch nicht wechseln. „Doch ich bin ehrgeizig“, sagt er. Kuhn arbeitete an sich und überzeugte zudem durch seinen Trainingseifer. Der Wechsel im vergangenen Winter scheiterte jedoch an einer verpassten Frist. „Vielleicht war es gar nicht so schlecht. So konnte ich mich noch weiter an das Niveau gewöhnen“, sagt der angehende VW-Student.

Dies scheint sich tatsächlich auszuzahlen. Am Samstag durfte der erst vor kurzem 20 Jahre alt gewordene Fußballer beim 3:0 gegen den TSV Hollenbach zum ersten Mal in der Landesliga in der Startelf stehen. „Das hat mich natürlich riesig gefreut“, so Kuhn. Auch am Samstag im Gastspiel seiner Gilchinger beim FV Illertissen II (14 Uhr) hat der groß gewachsene Defensivakteur sehr gute Chancen, zu beginnen. „Es bringt ja nichts, die neuen Spieler nach nur einem Spiel wieder rauszunehmen. Zudem hat er seine Sache ordentlich gemacht“, lobt Schmidt.

Mit Kuhn, aber ohne Kapitän Marco Brand (Urlaub) und Manuel Eichberg (Einladung bei einer Hochzeit) wollen die Gilchinger im Westen Schwabens ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit bewahren. Zuletzt gelangen gegen die Regionalliga-Reserve drei Siege in Serie, jeweils ohne Gegentor. „Die haben einen neuen Trainer, das verändert immer einiges. Wir wissen, dass eine sehr schwere Aufgabe auf uns zukommt“, sagt Schmidt. Daran ändert auch der Fehlstart des FVI nichts, zumal am vergangenen Wochenende mit einem 1:0 in Durach der erste Saisondreier eingefahren wurde.