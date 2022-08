Der Kicker, der alle drei Starnberger Trikots trug

Von: Thomas Ernstberger

Sepp Scheiblegger ist jetzt Trainer des Fußball-Kreisligisten FC Penzing © Thomas Ernstberger

Er ist einer der wenigen Fußbaler, der das Trikot aller drei Starnberger Vereine trug: Sepp Scheiblegger spielte für die FT, die SpVgg und den FC. Heute ist er Trainer beim Kreisligisten FC Penzing.

Starnberg – Er gehört zu den wenigen Fußballern, die in den 90er Jahren für alle drei Starnberger Vereine gespielt haben: Für die FT, die SpVgg und dann noch für den FC Starnberg. Bei den „Freien“ stürmte Sepp Scheiblegger (heute 54) in der A-Jugend, mit der SpVgg stieg er 1992 unter Trainer Karl-Heinz Finsterer in die Bayernliga auf und mit dem FC gewann er in der Saison 1992/93 die beiden Punktspiele gegen 1860 München (3:2 am 15. September 1992 in Unterhaching und 2:1 am 27. März 1993 im Grünwalder Stadion).

„Das war eine tolle Zeit mit herausragenden Mitspielern“, erinnert er sich. Klar: Das Starnberger Dress trugen damals Top-Akteure wie Ex-Profi Jürgen Täuber, die damaligen Bald-Profis Michael Wiesinger und Dennis Grassow, Junioren-Weltmeister Toni Schmidkunz, Torjäger Peter Weiser oder Routinier Franz Wiesheu. Für den Youngster, der aus Moorenweis gekommen war, war das eine Riesen-Konkurrenz – so war er zwar fast immer im Kader, zum Stammplatz reichte es für Scheiblegger in der Bayernliga aber nicht. 1993, nach einem Jahr SpVgg und einem Jahr FC, verließ er Starnberg und schloss sich dem SC Fürstenfeldbruck an, wo er wieder auf Trainer Finsterer traf. Später erzielte er für den TSV Aindling und den TSV Landsberg (ab 1997) viele Bayern- und Landesliga-Tore. Insgesamt brachte es der Starnberger Aufstiegsheld auf 55 Einsätze im bayerischen Oberhaus (zwölf Tore).

Vor 30 Jahren trug er das Trikot des FC Starnberg. © ebg

Obwohl beruflich stark eingespannt – er ist mittlerweile Sparkassen-Direktor in Moorrenweis, wo er mit Ehefrau Petra und den Kindern Tim (14) und Pia (10) lebt –, lässt ihn der Fußball nicht los. Nach fast zehn Jahren Pause ist der Sepp jetzt wieder ins Trainergeschäft eingestiegen: Bei Kreisligist FC Penzing (Landkreis Landsberg), den er schon von Juli 2011 bis zum Oktober 2013 trainiert hatte. Dort will der ehemalige Starnberger die neue Aufbruchsstimmung vorantreiben. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gescheit. Ich sehe, dass ich in Penzing viel bewegen kann, deshalb bin ich gekommen“, sagt der neue Coach.

Schon bei seinem ersten Engagement hatte er die Verantwortlichen „durch ansprechendes Training und motivierendes Auftreten“ begeistert, wie Fußball-Abteilungsleiter Kristofer Malicki sagt. So soll’s auch bleiben: „Wir sind überzeugt, dass unsere Spieler unter Sepp hervorragende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bekommen.“ Die Erfahrungen, die er als junger Kerl in der Bayernliga sammelte, kann er heute an seine Schützlinge weitergeben.

Als Scheibleggers alter Verein auf ihn zukam, war der ehemalige Stürmer schnell bereit fürs Comeback auf der Bank: „Als Penzing anfragte, hat’s sofort wieder gebizzelt. Die Aufgabe reizt mich, ich will hier etwas entwickeln.“

Könnte er sich vorstellen, noch mal selbst als Spieler einzugreifen, wenn Not am Mann ist? Da winkt Scheiblegger ab: „Ich bin zwar noch relativ fit. Aber ich habe nicht vor, noch mal zu spielen“, stellt er klar. Er sagt auch: „Ich bin noch von der alten Schule. Trainings-Absagen per WhatsApp gibt’s bei mir nicht – das will ich von den Spielern selber hören.“ Und er ist voller Tatendrang: „Wir haben viel vor und müssen deshalb viel tun!“

Erstes Punktspiel für Scheiblegger und sein neues Team: Am Sonntag, 21. August, beim FC Wildsteig/Rottenbuch.