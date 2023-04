Sonntagsschuss entscheidet Derby zwischen TSV Gilching II und TSV Oberalting

Teilen

Schütze des goldenen Tores: Anton Michl (l.) traf per Sonntagsschuss. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Okan Keklik hatte für das Derby in Gilching einen klaren Plan. „So lange wie möglich hinten die Null halten“, sagte der Trainer des TSV Oberalting-Seefeld.

Gilching – Er musste mit einem absoluten Rumpfkader und ohne gelernten Angreifer gegen den Aufstiegsfavoriten TSV Gilching II antreten. In der zweiten Halbzeit musste sogar Ersatztorwart Leon Kreuzer als Feldspieler ran, sonst hätten die Gäste, die bereits nach zehn Minuten Kapitän Patrick Kasper durch Verletzung verloren, in Unterzahl weiterspielen müssen. „Unter diesen Umständen können wir mit der knappen 0:1-Niederlage sehr gut leben, das ist für uns als Erfolg zu werten“, sagte Keklik, der in Zukunft auf Unterstützung durch Co-Trainer Robert Weidel verzichten muss. „Er steht nur noch im Notfall als Spieler zur Verfügung“, teilte Keklik mit.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer erwartungsgemäß Einbahnstraßenfußball in Richtung des Gästetores. Doch nur Anton Michl brachte den Ball mit einem Sonntagsschuss im Tor der Oberaltinger unter. „Das hat er schön gemacht“, lobte selbst Keklik. Nach der Pause bekamen die Gilchinger aufgrund der knappen Führung je länger die Partie andauerte das Nervenflattern, auch weil Seefelds Keeper Maximilian Kraus einfach nicht mehr zu überwinden war. Selbst als dieser patzte, brachte Patrick Zellermann den Ball nicht über die Linie. Vor der Winterpause hatte Gilching noch beide Derbys klar gewonnen (3:0, 7:2). „Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen“, bedauerte Trainer Robert Brand. Letzten Endes wurde Youngster Nico Warnus bei seinem Debüt als Torwart jedoch nicht entscheidend gefordert. „Es freut mich für ihn, dass er gleich zu Null gespielt hat“, sagte Brand. Weniger zufrieden war er mit seinen Einwechselakteuren. „Da hätte ich mir noch mehr Einsatz erwartet. Schließlich wollen sie ja in die erste Elf“, monierte Brand.

Immerhin eroberte sein Team durch den Allinger Patzer in Emmering (1:2) wieder Rang eins in der Meisterrunde. „Wir haben aber im Training noch einiges aufzuarbeiten“, sagte der Gilchinger Übungsleiter. Für die Gilchinger geht es erst am Dienstag in einer Woche mit dem Derby in Alling (19.30 Uhr) weiter.

TSV Gilching-Argelsried II – TSV Oberalting-S. 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 A. Michl (18.)