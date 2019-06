Derby um die Kreisliga: Weßling erwartet offensive Oberaltinger - und 700 Zuschauer

Eng wie im Hinspiel könnte die Partie zwischen Weßling (in Blau mit Reza Cifuentes Guzman (li.) und Markus Erlacher) und Oberalting (in Rot mit Sebastian Fischer) werden.

Fußball-Relegation

Vor dem Rückspiel im Relegations-Derby zwischen Weßling und Oberalting scheint alles möglich. Außenseiter SCW hat nach dem 1:1 die bessere Ausgangslage, der Lokalrivale steht unter Zugzwang.

Weßling/Oberalting

– Mit mehr als 700 Zuschauern rechnet der SC Weßling beim Relegations-Heimspiel gegen den TSV Oberalting am Pfingstsonntag (17 Uhr). Fußball-Abteilungsleiter Martin Jakob bittet die einheimischen Besucher deshalb, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Sportplatz am Meilinger Weg zu kommen. „Und es wäre schön, wenn die Fans aus Oberalting Fahrgemeinschaften bilden könnten“, sagt Jakob. Am Sportgelände stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Noch dazu wegen der Baustelle: Der SC Weßling baut derzeit ein neues Vereinsheim. Auch deshalb werde es diesmal zwei Bewirtungsstationen geben. Jakob weist außerdem darauf hin, dass Glasflaschen bei der Kontrolle am Eingang abgenommen werden.

Die Teams spielen um einen Platz in der Kreisliga, das Hinspiel in Oberalting sahen rund 500 Menschen. Augenzeugen berichten von unübersichtlichen und chaotischen Parkverhältnissen – gerade entlang der Mühlbachstraße, an der auch Busse fahren. Das Hinspiel endete 1:1, die beiden Tore fielen aus heiterem Himmel. Mit dem Ergebnis ärgerte Weßling die favorisierten Kreisligisten aus Oberalting.

Der Druck auf den TSV Oberalting-Seefeld wird nicht kleiner. Vor dem Relegations-Rückspiel beim SC Weßling hat nicht etwa der Kreisliga-Vertreter die besseren Karten, sondern der klassenniedere Lokalrivale. Sollte die Mannschaft von Christian Feicht am Sonntag (17 Uhr, Meilinger Weg) nicht liefern, droht nach dem 1:1 zuhause gegen den SCW der Abstieg in die Kreisklasse.

„Den Willen konnte man dem Team am Donnerstag nicht absprechen“, sagt der Coach vor dem zweiten Aufeinandertreffen. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es danach aus, als würde seine Truppe die Führung ausbauen. Doch Weßling schlug durch den eingewechselten Daniel Gebreslasje zu und erzielte das wichtige Auswärtstor. Aus seiner Feldüberlegenheit schlug der TSV letztlich keinen Profit. „Wir haben zu überhastet gespielt“, befindet Feicht. „Am Sonntag müssen wir es spielerisch besser lösen.“

Lösen muss der Coach ein personelles Problem, denn Roman Hüttling verabschiedet sich vor dem Rückspiel in den Urlaub. „Wer ihn ersetzen wird, muss ich mir noch überlegen“, teilt Feicht mit. Sein Pendant auf Weßlinger Seite, Florian Schober, hat ebenfalls die Qual der Wahl. Seine Joker Gebreslasje und Benedikt Wunderl hatten maßgeblichen Anteil am 1:1. „Es ist möglich, dass sie Sonntag von Anfang an spielen“, so Schober. „Das ist ein Beleg für die Qualität, die unser Kader in der Breite hat.“

Die Ausgangslage sieht er im Vergleich zum Hinspiel kaum verändert. „Wir haben überhaupt keinen Druck“, sagt Schober. „Ich gehe aber davon aus, dass Oberalting wieder mit einer sehr offensiven Spielweise auftreten wird. Da müssen wir noch etwas mehr dagegenhalten.“ Feicht bestätigt: „Wir müssen unbedingt auf Sieg spielen. Wenn wir hinfahren und das Ergebnis verwalten, sind wir schnell weg vom Fenster.“

Ein Tor benötigt der TSV schließlich mindestens, um weiterzukommen. Wie in Oberalting dürfte die Stimmung neben dem Platz auch in Weßling hochkochen. Schober: „Was unsere Fans dort abgeliefert haben, ist kaum noch zu toppen. Ich kann nur hoffen, dass sie es zuhause genauso machen.“

Julius Roever und Tobias Gmach