Training für Trainer – DFB-Mobil zu Gast beim SC Weßling

Lehrer und Schüler: Torsten Haag (hinten r.) und Cenkhan Kabalakli (hinten l.) vom DFB bildeten in Weßling etliche Jugendtrainer von SC Weßling, SC Wörthsee und der SG 5-Seen-Land weiter. Mit dabei waren (hinten v.l.) Tobias Bartelmus, Hannes Lindhuber, Jannik Toepfer und Antonio Marinelli sowie (vorne v.l.) Dubo Violic, Eduard Shkoza, Michaela Toepfer, Dominik Brackmann und Weßlings Fußballabteilungsleiter Martin Jakob. Foto: Rutt © Rutt

Ein besonderes Fußballtraining hat beim SC Weßling stattgefunden. Über den Rasen spurteten zwölf Jugendtrainer von SC Weßling, SC Wörthsee und der SG 5-Seen-Land.

Weßling – Grund für den ungewöhnlichen Einsatz: Das DFB-Mobil des Deutschen Fußball-Bundes war mit zwei Ausbildern zur Förderung der Nachwuchstrainer zu Gast.

In Weßling stand das Modul „Passspiel in allen Altersklassen“ in einem mehr als zweistündigen Kurs an. Die Trainer wurden nicht nur gefordert, sondern auch ermahnt, wenn die Aufmerksamkeit nachließ. „Für mich waren das eine Menge hilfreicher Impulse und Eindrücke für den Trainingsalltag“, sagte F-Jugend-Trainerin und stellvertretende Jugendleiterin Michaela Toepfer. Abteilungsleiter Martin Jakob ergänzte: „Viele Jugendtrainer haben gerade in der Lebensphase als junge Eltern nicht die Kapazitäten, einen Lehrgang zu absolvieren und eine ordentliche Lizenz zu erwerben.“

Das DFB-Mobil ist eine super Einrichtung, um die Trainer in ihrer Arbeit zu fördern, damit wir unseren Kindern und Jugendlichen ein gutes Training bieten können.“ (mm)