„Die Trefferquote ist unser größtes Problem“ - Gilching hofft gegen Durach auf mehr Offensive

Teilen

Wie die eigene Torquote erhöhen? Auch das bespricht Trainer Peter Schmidt mit seinem Kapitän Marco Brand. In bislang 16 Spielen konnten die Gilchinger erst sechsmal mit 1:0 in Führung gehen. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der TSV Gilching-Argelsried empfängt zum Rückrundenstart in der Landesliga Südwest am Sonntag um 15 Uhr den VfB Durach.

Gilching – Peter Schmidt zog unter der Woche mal wieder den Rechner aus der Tasche. Das Ergebnis war trotz der meist schwachen Resultate in den vergangenen Wochen erstaunlich. „Wir haben nach der Vorrunde einen besseren Punkteschnitt als in den Spielen nach der Winterpause bis zum Ende der vergangenen Saison“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Die Landesliga-Fußballer erreichten im Sommer zwar mit Rang drei das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Doch die Bilanz in den Begegnungen zu Beginn des Kalenderjahres fiel eher bescheiden aus. Gerade einmal vier Siege holten die Gilchinger damals in 13 Spielen. Deshalb platzte der Aufstiegstraum vorzeitig.

Das holprige Jahr 2022 setzte sich mit Beginn der neuen Runde fort, auch wenn der Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unentschieden vielversprechend war. „Die Gegner wissen inzwischen, wie sie gegen uns spielen müssen. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir nur schwer zu schlagen sind“, sagt Schmidt. Sein TSV hat erst dreimal verloren und damit jeweils einmal weniger als die punktgleichen Spitzenreiter aus Sonthofen und Ehekirchen. „Leider waren zu viele Unentschieden dabei“, bedauert Schmidt.

Größtes Problem ist, dass es sein Team kaum einmal schaffte, das erste Tor zu schießen. „Die Trefferquote ist generell unser größtes Problem“, urteilt Schmidt. Nur in sechs der 16 Begegnungen ging der TSV mit 1:0 in Führung. Darunter fiel auch die Begegnung am ersten Spieltag, als Gilching mit 2:1 beim VfB Durach siegte. Am Sonntag treten die Allgäuer zum Rückspiel in der Kies-Arena an. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Der VfB startete zwar schwach, ist mittlerweile aber punktgleich mit den Gilchingern. „Ich hoffe, dass wir uns deutlich besser präsentieren als zuletzt beim 1:1 gegen Weißenburg“, sagt Schmidt.

In den noch drei verbleibenden Partien bis zur Winterpause sollen noch einige Punkte her. „Sonst haben wir ganz schnell ein Problem und rutschen unten rein“, mahnt Schmidt. Nach dem Durach-Match muss sein Team jeweils noch bei den Spitzenteams in Ehekirchen und Sonthofen bestehen, ehe die ersehnte Winterpause beginnt. „Langsam merkt man schon, dass die Kräfte nachlassen. Wir trainieren auch nur noch zweimal die Woche“, berichtet Schmidt. Immerhin halten sich die Ausfälle an der Talhofstraße weiterhin in Grenzen. Der Übungsleiter muss am Sonntag im Vergleich zur Vorwoche vermutlich lediglich auf Mittelfeldakteur Plator Doqaj (Oberschenkelprobleme) verzichten. (Tobias Huber)