„Das war ein ganz starker Abschluss“: Dießen bereit für Aufstiegsspiele – Erling springt auf Platz 3

Ein Schützenfest feierte der MTV Dießen am Samstag gegen die SG Oberau/Farchant. Am Mittwoch spielen die Ammerseer beim TSV Otterfing um den Aufstieg in die Kreisliga; das Rückspiel findet am Samstag im Ammerseestadion statt. © MTV Diessen

Die Generalprobe vor der Aufstiegsrelegation gegen Otterfing ist dem MTV Dießen geglückt. Auch Erling-Andechs beendet die Saison mit positivem Gefühl.

MTV Dießen – SG Oberau/Farch. 6:0 (4:0)

Die Dießener Kreisklassen-Fußballer schossen sich am Samstag warm für die Aufstiegsrelegation. „Jetzt wollen wir uns dort für eine ganz starke Saison belohnen“, verkündete Spielertrainer Philipp Ropers. Der MTV tritt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim TSV Otterfing zum Relegationshinspiel an. Das Rückspiel gegen den Tabellenfünften der Kreisliga-Abstiegsrunde C findet am Samstag um 15 Uhr in Dießen statt.

Nach einer sehr überzeugenden Meisterrunde ist dem Aufsteiger der Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga durchaus zuzutrauen. Besonders in den Rückspielen zeigte sich das Team vom Westufer des Ammersees sehr stabil, kassierte in fünf Partien nur ein Gegentor. Vier Siege und ein Unentschieden lautete die Ausbeute. Die Hoffnungen auf die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg erfüllten sich jedoch knapp nicht, denn Spitzenreiter WSV Unterammergau ließ sich Rang eins am letzten Spieltag mit einem ebenfalls souveränen 3:0-Heimerfolg über den FC Bad Kohlgrub nicht mehr nehmen.

MTV-Spielertrainer Ropers schwärmt: „Das war ein ganz starker Abschluss“

Ropers verlor darüber jedoch kein Wort. Stattdessen erfreute er sich am herausragenden Auftritt seiner Mannschaft gegen die SG Oberau-Farchant, die das Hinspiel noch mit 3:0 für sich entschieden hatte. „Das war von Minute eins bis Minute 90 und von Spieler eins bis Spieler 15 eine super Leistung. Das war ein ganz starker Abschluss“, schwärmte Ropers. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, da führten die Hausherren bereits mit 4:0. Doch auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Dießener Fußballer noch torhungrig. „Wir konnten auch von der Bank noch ganz gut nachlegen“, freute sich Ropers.

TSV Erling-Andechs – FCK Schlehdorf 3:1 (2:0)

Ende gut, alles gut. Mit dem zweiten Sieg in Folge machten die Fußballer aus Erling noch einen Riesensatz am letzten Spieltag und verbesserten sich auf Rang drei der Meisterrunde. „Wir haben die Konstellation ganz gut ausgenutzt“, freute sich der Abteilungsleiter und sportliche Leiter Thomas Wandinger.

Erling-Andechs-Coach Wandinger jubelt: „Das setzt dem Ganzen die Krone auf“

Oberau und Bad Kohlgrub kassierten die erwarteten Niederlagen gegen die Aufstiegsaspiranten Unterammergau und Dießen. Die Schlehdorfer überholte der Aufsteiger durch den ersten Heimsieg des Jahres. „Das setzt dem Ganzen die Krone auf“, jubelte Wandinger. Zwar konnte der Aufsteiger in der Meisterrunde nicht mehr ganz an die Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen, aber dennoch präsentierten sie sich als eingeschworener Haufen, der dem großen Verletzungspech trotzte.

„Am Samstag standen einige Spieler auf dem Platz, die hast du zuvor nicht oft gesehen in dieser Saison“, berichtete Wandinger. So half Patrick Öhler aus, der eigentlich gar nicht mehr für den TSV aktiv ist. Prompt erzielte er das 2:0. Für Mathias Gayk bedeutete die Partie das Ende einer langen Laufbahn. Mit seinen inzwischen 39 Jahren steht der Torhüter zukünftig nur noch im Notfall parat. „Bei seinem Abschied hat er gleich noch mal zu Null gespielt“, freute sich Wandinger. Erst nach Gayks Auswechslung kurz vor Schluss fiel das einzige Tor der Gäste. Auch Dominik Schlehhuber feierte am Samstag ein gelungenes Ende seiner Karriere.