Dießen bricht den Auswärtsfluch in Saaldorf

Erste Punkte in der Fremde

von Stefan Schnürer schließen

Auswärts haben die Frauen des MTV Dießen in der Bayernliga bislang alles andere als Angst und Schrecken verbreitet. Vier Spiele, vier Niederlagen – so lautete die deprimierende Bilanz des Aufsteigers. Jetzt aber haben die MTV-Fußballerinnen den Auswärtsfluch gebrochen: Vom Gastspiel beim Tabellendritten SV Saaldorf kehrten sie mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg zurück.

Saaldorf war von Beginn an überlegen und zeigte „schnellen und sehenswerten Offensivfußball“, so der MTV in einer Mitteilung. Die Dießenerinnen standen jedoch kompakt in der Defensive und lauerten auf gefährliche Konter. Nach einer Flanke von Andrea Bichler wurde Katrin Kössel von der Saaldorfer Torhüterin zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dießens Spielführerin Maria Breitenberger souverän zum 1:0 (11.). In der Folge erhöhten die Gastgeberinnen den Druck, doch die Dießenerinnen verteidigten leidenschaftlich. Den Rest erledigte MTV-Torhüterin Tanja Frank.

Nach der Pause schaffte es das Team von Trainer Nico Weis zunächst, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Aktionen der Saaldorferinnen wurden zunehmend verzweifelter, weil der Ausgleich einfach nicht fallen wollte. MTV-Torfrau Frank parierte einen Kopfball der Gastgeberinnen nach einem Saaldorfer Eckball, in der Folge blieben weitere Chancen ungenutzt. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel die Entscheidung. Nach einer Balleroberung von Stephanie Wild schlenzte Bichler den Ball über Saaldorfs Torhüterin hinweg. Der Ball prallte vom Innenpfosten zurück ins Feld. Wild setzte nach und jagte den Ball in vollem Lauf aus zwölf Metern zum 2:0 ins Tor.

Nur wenige Minuten später hatte Katharina Egloff per Abstauber die Chance zum dritten Treffer für den MTV, sie traf den Ball jedoch nicht richtig. Saaldorf warf danach alles nach vorn, doch das Dießener Gehäuse blieb weiter wie vernagelt.

Das Ammersee-Team beschließt am kommenden Samstag, 11. November, das Fußballjahr 2017 mit dem Heimspiel gegen die SpVg Eicha (14 Uhr). Für das Team aus der Nähe von Coburg läuft es in dieser Saison gar nicht gut. In neun Partien gab es bislang erst einen einzigen Sieg. Dennoch ist Vorsicht geboten: Alle vier Zählen haben Eichas Fußballerinnen auf fremden Plätzen geholt.

Quelle: fussball-vorort.de