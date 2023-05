Dießen siegt in Herbertshausen – SC Weßling empfängt Altenstadt

Von: Stefan Reich

Sandra Kemmelmeier freute sich über ihren Treffer zum 1:0 für Dießen. Foto: MTV Dießen © MTV Dießen

Die Damen des MTV Dießen gewannen in Herbertshausen. Heute Abend empfängt der SC Weßling den TSV Altenstadt in der Abstiegsrunde D der Kreisliga.

BEZIRKSOBERLIGA FRAUEN: Dießen siegt beim Schlusslicht

Im Nachholspiel am Dienstagabend entführten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des MTV Dießen drei Punkte aus Hebertshausen. Die Elf von Trainer Nico Weis gewann beim Tabellenschlusslicht verdient mit 2:0 (2:0). Die Gäste spielten von Beginn an munter nach vorne und wurden früh belohnt. Zoé Klein verlängerte per Kopf auf Andrea Bichler, die sich über die rechte Seite durchsetzte und mustergültig Sandra Kemmelmeier bediente, die nur noch einschieben musste.

Hebertshausens beste Chance war ein schöner Schuss aus der zweiten Reihe, der knapp am Tor vorbei strich. Dießen besaß die besseren Chancen. Andrea Bichler zog ein ums andere Mal auf und davon, einmal umkurvte sie Hebertshausens Keeperin und war nur durch ein Handspiel zu stoppen. Zwar vergab Kapitänin Maria Breitenberger den Strafstoß, nach erneutem Foul an Bichler trat sie aber ein zweites Mal an und verwandelte zum 2:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel verpasste der MTV die frühe Vorentscheidung, Hebertshausens Keeperin hielt stark. Das Spiel wurde sehr zerfahren, in der zweiten Halbzeit waren große Highlights eine Seltenheit. (toh)

Tore: 0:1 Kemmelmeier (21.), 0:2 Breitenberger (42./FE)

KREISLIGA ABSTIEGSRUNDE

SC Weßling empfängt heute Altenstadt

Der SC Weßling eröffnet bereits am heutigen Donnerstag den achten Spieltag in der Gruppe D der Kreisliga-Abstiegsrunde. Gegner ist schon wie am vergangenen Wochenende der TSV Altenstadt. Diesmal ist aber der SC Weßling der Gastgeber (19.30 Uhr), Und die Weßlinger sind klarer Favorit, nachdem sie am Sonntag beim TSV Altenstadt deutlich mit 6:0 gewonnen hatten. Marius Strum war bei den Weßlingern der Mann des Spiels gewesen. Er hatte die 1:0-Führung mit einem Hattrick schon bis zur Pause zu einem 4:0 ausgebaut. Mit einem neuerlichen Sieg hätte der SC Weßling, der momentan die Tabelle anführt, dann sieben Punkte Vorsprung auf den TSV Altenstadt, der aktuell mit zwölf Punkten den Abstiegsrelegationsplatz belegt. Bei dann noch drei ausstehenden Spieltagen wäre ein Abrutschen in die gefährliche Zone der Tabelle zwar noch möglich, aber doch recht unwahrscheinlich. (sr)