SVM holt Remis in Gilching – Dießens Coach nach Sieg „unzufrieden“ – Söcking/Starnberg zaubert

Von: Michael Grözinger

Erneut durchgesetzt: A-Klassist SG Söcking/Starnberg um Noah Wagner (M.) feierte den nächsten Kantersieg. Foto: aj © aj

Nächste Testspielwoche: Der TSV Gilching-A. II und der SV Münsing trennten sich remis. Dießen gewann gegen Egenburg; Trainer Ropers sah dennoch Verbesserungspotential.

TSV Gilching-A. II – SV Münsing-A. 1:1

Von bisher fünf Testspielen hat Kreisliga-Aufsteiger Gilching II nur eines verloren – aber auch nur eines gewonnen. Das Remis am frühen Sonntagabend gegen Münsing war bereits das dritte Unentschieden in der laufenden Vorbereitung. Solange es noch nicht um Punkte geht, kann Gilchings Trainer Robert Brand damit leben, während der Saison hofft er aber, dass seine Mannschaft ihre oft zahlreichen Chancen besser verwertet.

„Das Spiel war in Ordnung, wir lernen immer mehr dazu. Aber in der Liga bringt dich ein Unentschieden nicht weiter“, sagte Brand. Die aggressiven und lauffreudigen Gäste gingen nach einer halben Stunde durch ein Abstaubertor von Thomas Stingl im Anschluss an einen von TSV-Keeper Nico Warnus abgewehrten Freistoß in Führung. „Da waren sie handlungsschneller“, stellte Brand fest.

Noch vor dem Seitenwechsel traf Lukas Hornung nach Zuspiel von außen mit einem strammen Abschluss aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren genügend Möglichkeiten zum Siegtreffer, doch sowohl Hendrik Obermeier als auch Fabian Boitin verfehlten das leere Tor. Brand: „Wir haben gute Aktionen, aber müssen am Fokus arbeiten.“ (te)

MTV Dießen – VfL Egenburg 3:1

Die Fußballer des MTV Dießen sind ihrer Favoritenrolle im Test gegen den Kreisklassisten gerecht geworden. „Ich war dennoch nicht zufrieden. Es hat in allen Bereichen gefehlt“, monierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Zum einen habe sein Team am Sonntag zu viel Chancen liegengelassen, zum anderen hinten zu viel zugelassen. Es reichte dennoch zu einer 2:0-Pausenführung durch Tore von Levin Braun, der einen kapitalen Fehler in der VfL-Defensive ausnutzte, und Ropers selbst. In der zweiten Hälfte legte Dominik Wagner noch das dritte Tor nach, ehe Egenburg zum Ehrentreffer kam (69.).

„Es ärgert mich sehr, wenn man bei einer hohen Führung nachlässig wird“, schimpfte Ropers. Zu hart wollte der Spielertrainer mit seiner Mannschaft aber auch nicht ins Gericht gehen. „Es liegen intensive Tage und Wochen hinter uns“, sagte er. Pause gibt es dennoch keine, denn bereits heute steht das nächste Pokalspiel an (siehe Bericht rechts unten). (toh)

TSV Perchting-Hadorf – TSV Feldafing 2:3

Eine Woche nach der 0:6-Niederlage gegen Kreisligist Pöcking haben die Perchtinger Kreisklasse-Fußballer gegen B-Klassist Feldafing erneut verloren. Die Niederlage wollte Trainer Tobias Luppart aber nicht überbewerten. „Natürlich ist es etwas ernüchternd, gegen eine B-Klasse-Mannschaft zu verlieren. Aber Feldafing hat für einen B-Klassisten viel Qualität in der Offensive, bei uns haben einige Leistungsträger gefehlt, und wir haben viel durchgewechselt“, erklärte Luppart. Dennoch räumte er ein: „Gerade in den ersten 60 Minuten hätte ich mir schon mehr erwartet.“

Nach 25 Minuten leisteten sich die Gastgeber einen leichtfertigen Ballverlust, und David Budes schoss den in der Vorsaison nur knapp am Aufstieg gescheiterten B-Klassisten in Führung. Im zweiten Durchgang drehte Stefan Glas die Partie jeweils nach langen Bällen mit einem Doppelpack (50., 62.). Doch die Führung hatte nicht lange Bestand, nach einem weiteren Ballverlust im Spielaufbau glich Fabian Pfeffer aus (66.). Paul Gmell gelang in der 78. Minute per Abstauber der Siegtreffer für Feldafing. (te)

SV Inning – Kirchd./Rammingen 0:3

Die Spielgemeinschaft aus Kirchdorf und Rammingen war am Sonntag eine Nummer zu groß für die A-Klasse-Kicker des SV Inning. „Sie haben mehrere Topeinzelspieler und werden bestimmt in die Kreisliga aufsteigen“, sagte Innings Trainer Thomas Rummelsberger nach dem Duell mit seinem Ex-Verein. Er ist sich jedoch sicher: „So einen Gegner bekommen wir in der Punktrunde nicht mehr.“ Die Gäste gingen früh durch Tim Rauscher in Führung (4.). Anschließend drängten die erneut mit einem sehr jungen Team angetretenen Hausherren auf den Ausgleich, kassierten aber stattdessen nach einem unnötigen Ballverlust das zweite Gegentor durch Oliver Jungnickel (29.).

Nach dem Seitenwechsel ließen bei den Inningern die Kräfte nach, und sie mussten noch einen weiteren Gegentreffer durch Nico Mayer hinnehmen (50.). „Trotzdem haben wir nie den Kopf hängen lassen. Es sind Fortschritte erkennbar“, lobte Rummelsberger. (te)

SG Söcking/Starnberg – Wessobrunn-Haid 7:2

Die SG Söcking/Starnberg trumpft in der Vorbereitung weiter groß auf. Dennoch ist Gerald Lang für die kommenden Wochen nur vorsichtig optimistisch. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Jetzt fahren viele auch noch gemeinsam in den Urlaub. Und dann gehen einige zum Studieren weg“, teilte der Trainer des A-Klassisten mit. Am Sonntag fehlte dem Team bereits ein gelernter Torwart. So musste mit Tobias Spieler ein Feldspieler zwischen die Pfosten.

Prompt landeten von vier Schüssen der ebenfalls in der A-Klasse angesiedelten Wessobrunner zwei im Netz. An der offensiven Spielfreude der Hausherren änderte dies nichts. Julius Pischetsrieder und Neo Grießhammer mit je zwei Treffern, Frederik Specht, Tim Barth sowie ein Eigentor bescherten der SG den nächsten Kantersieg. Am Mittwoch erwartet das Team den MTV Berg zum Pokal-Derby. (toh)

TSV Herrsching – SV Reichling 3:1

Während sich Chefcoach Sandro Pasalic auf die anstehende Hochzeit in Sarajevo vorbereitete, führte Herrschings Co-Trainer Dalibor Nowak die Fußballer vom Ammersee zum nächsten Testspielerfolg. „Dafür, dass wir den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen mussten, lief es wirklich gut“, sagte Nowak. Der TSV habe gegen die ebenfalls in der A-Klasse spielenden Reichlinger über weite Strecken das Geschehen kontrolliert. Roko Pelaic mit einem abgefälschten Schuss (12.) und Zahid Kulovic per Kopf (32.) brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße.

Nach dem schnellen Anschlusstreffer zu Beginn der zweiten Halbzeit wackelte der Sieg kurz. Ausgerechnet Stammkeeper Julian Oudette, der aufgrund des Personalmangels als Außenverteidiger auflief, erzielte das entscheidende dritte Tor für die Hausherren. (toh)

TSV Finning – SC Wörthsee 3:3

„Die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“ Wörthsees Trainer Josef Wittenberger war nach dem respektablen Unentschieden beim Kreisklasse-Aufsteiger stolz auf seine Fußballer. Beinahe hätte es sogar zu einem Sieg gereicht. Der SCW ging dreimal in Führung und kassierte erst kurz vor dem Ende durch einen laut Wittenberger strittigen Strafstoß das 3:3. Torjäger Niclas Hauser hatte die Gäste früh in Front geschossen (12.). Kurz nach der Pause gelang Finning das 1:1, Philipp Liedtke hatte jedoch die passende Antwort: Aus wenigen Metern drückte er den Ball über die Linie (58.).

Nach dem 2:2 in der 65. Minute war wieder Hauser zur Stelle, der ein Zuspiel von Liedtke mit dem Bauernspitz versenkte (79.). „Es war über die gesamten 90 Minuten ein ausgeglichenes Spiel“, befand Wittenberger nach dem letzten Test seiner Elf. (toh)

Toto-Pokal

Pentenried und Dießen heute Abend im Einsatz

In der Endrunde der Gruppe Nord des Toto-Pokals im Fußballkreis Zugspitze trifft der TSV Pentenried heute Abend auswärts auf den 1. SC Gröbenzell (19 Uhr, Wildmoosstraße). Im Duell der Kreisklassisten geht es um den Einzug ins Gruppenfinale. Dort wartet kommende Woche entweder der TSV Alling (Kreisklasse) oder der ambitionierte Kreisligist TSV Geiselbullach, die morgen das zweite Halbfinale bestreiten. In der Gruppe West ist der MTV Dießen ebenfalls heute Abend im Einsatz. In seinem Gruppenhalbfinale empfängt der Kreisliga-Aufsteiger bereits um 18.30 Uhr mit dem FC Weil ebenfalls einen Kreisligisten im Ammerseestadion. In einem möglichen Gruppenfinale geht es gegen den Sieger der Partie TSV Altenstadt gegen TSV Peiting (beide Kreisliga) morgen Abend. (mg)